Руководитель обязан быть идеологом в коллективе? Ответил заместитель гендиректора МЗКТ

Кирилл Казаков, СТВ: Чего нашим руководителям не хватает для идеологии? Что нужно подсказывать? Что нужно говорить?

Национальная идея – какая она у белорусов? Зачем стране идеология? И в чем сила президентской Директивы № 12? В студии ток-шоу «По существу» собрались эксперты, чтобы обсудить главные для Беларуси смыслы.

Павел Огер, заместитель генерального директора по идеологической работе, социальному обеспечению и сельскохозяйственному производству ОАО «Минский завод колесных тягачей»:

Руководитель должен общаться прямо с народом, с рабочим. Не у себя в кабинете, не в актовом зале, а идти в цех, к станку и быть рядом.

Прежде всего интересно, когда руководитель вырос из своего трудового коллектива: его каждый знает, может похлопать по плечу, и здесь уже взаимоотношения не идут, как руководитель-подчиненный. Трудовой коллектив – как семья. Если так, это действительно здорово. Руководитель вырос из этого коллектива, это как его дом. И он подходит к каждому человеку, как к своей семье.

В целом, для руководителей тоже отмечалась эта тема: не быть чисто администраторами, не доводить информацию научными методами. Опять же, с примерами, с пояснениями от себя, как он понимает.

Но руководитель должен быть погружен в эту повестку, заниматься не только производством, а быть в информационных ресурсах разных, где повестка дня муссируется и обсуждается. Интересно, когда мы со своим руководителем проговариваем вопросы. Не что-то у него в голове рождается, а уже проговорили с заместителями, руководителями между собой, и уже повестка выработалась. Может, он где-то поправил свои высказывания и мнения на основе консенсуса. Важно обсуждение в таком мини-трудовом коллективе.