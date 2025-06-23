Руководитель обязан быть идеологом в коллективе? Ответил заместитель гендиректора МЗКТ

Национальная идея – какая она у белорусов? Зачем стране идеология? И в чем сила президентской Директивы № 12? В студии ток-шоу «По существу» собрались эксперты, чтобы обсудить главные для Беларуси смыслы.
Кирилл Казаков, СТВ:
Чего нашим руководителям не хватает для идеологии? Что нужно подсказывать? Что нужно говорить?
Павел Огер, заместитель генерального директора по идеологической работе, социальному обеспечению и сельскохозяйственному производству ОАО «Минский завод колесных тягачей»:
Руководитель должен общаться прямо с народом, с рабочим. Не у себя в кабинете, не в актовом зале, а идти в цех, к станку и быть рядом.
Прежде всего интересно, когда руководитель вырос из своего трудового коллектива: его каждый знает, может похлопать по плечу, и здесь уже взаимоотношения не идут, как руководитель-подчиненный. Трудовой коллектив – как семья. Если так, это действительно здорово. Руководитель вырос из этого коллектива, это как его дом. И он подходит к каждому человеку, как к своей семье.
В целом, для руководителей тоже отмечалась эта тема: не быть чисто администраторами, не доводить информацию научными методами. Опять же, с примерами, с пояснениями от себя, как он понимает.
Но руководитель должен быть погружен в эту повестку, заниматься не только производством, а быть в информационных ресурсах разных, где повестка дня муссируется и обсуждается. Интересно, когда мы со своим руководителем проговариваем вопросы. Не что-то у него в голове рождается, а уже проговорили с заместителями, руководителями между собой, и уже повестка выработалась. Может, он где-то поправил свои высказывания и мнения на основе консенсуса. Важно обсуждение в таком мини-трудовом коллективе.
Алена Сырова, СТВ:
То есть получается, на каждой должности, каждый на своем посту может быть идеологом и должен быть идеологом? А в чем тогда специфика людей, которые эту должность занимают?
Павел Огер:
Против нас ведут антибелорусскую пропаганду, а идеолог должен не отклоняться от этого курса. Мы это не забываем. Есть повестка государственная, есть идеология государственная, где наши традиции, где наша история, где наши люди. И, как вы говорите про Великую Отечественную войну, если кто-то отклонился, для этого идеолог и есть! Он в трудовом коллективе видит, а кто-то там засомневался – с ним надо дополнительную работу провести, отвести его за руку в музей, рассказать ему про историю, напомнить о его родителях, дедах, ветеранах. И это основная задача идеолога – быть в коллективе, владеть ситуацией. Это как партработники в армии, они же этим и занимались.
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