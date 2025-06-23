Боровик: белорусы не знают лидеров партий, а партии – это субъекты идеологической деятельности!

Национальная идея – какая она у белорусов? Зачем стране идеология? И в чем сила президентской Директивы № 12? В студии ток-шоу «По существу» собрались эксперты, чтобы обсудить главные для Беларуси смыслы.

Вадим Боровик, политолог, депутат Мингорсовета:

Есть естественный отбор. Я привожу живые примеры. Вот Жириновский, была ЛДПР. Сейчас они уже в голограмме его возрождают, чтобы хотя бы как-то замечали эту партию. Слуцкий – хороший мужик, образованный. Я Жириновского лично неплохо знал. И он партию эту финансировал, и организатор отличный, но другая харизма, по-другому партия выглядит.

А пойдите на нашу белорусскую улицу (а у нас партии по Директиве № 12 – субъекты идеологической деятельности), пускай вам назовут три лидера партии. Никогда в жизни не назовут: они их ни визуально не знают, ни фамилии.

Политик только может работать с аудиторией. Он может в статусе быть не политика, но мышление должно быть политика. В чем отличается? Процессы очень молниеносные происходят в мире. Мы в точке геополитического разлома. В основном, в чем проблема наших спикеров? Они всего боятся. Понимаете? Ему дали задачу, он послушал Александра Григорьевича два года назад, где-то новости посмотрел, а уже поменялось, а уже сегодня переговоры с той стороной, а уже у нас сегодня там интересы, а там – угрозы. И профессионал сориентируется. Он там, где нужно, переориентирует какие-то внимания аудитории, там, где нужно, он правильные акценты расставит. Приходят, как правильно сказал коллега, очень часто с такой позицией, что еду как паровоз, но если немножко рельсы начинают поворачивать – паровоз разваливается.