Как заинтересовать аудиторию на диалоговой площадке? Мнение Игоря Тура

Национальная идея – какая она у белорусов? Зачем стране идеология? И в чем сила президентской Директивы № 12? В студии ток-шоу «По существу» собрались эксперты, чтобы обсудить главные для Беларуси смыслы.

Игорь Тур, политический обозреватель ОНТ:

Абсолютное большинство людей на всех диалоговых площадках на предприятиях, когда видят спикеров, собираются где-то в зале, у них первая мысль: «чего вообще от нас хотят, зачем нас собрали и что нам будут здесь рассказывать?» Для того чтобы обратить это во что-то позитивное, людей нужно действительно заинтересовать. Для этого нужен определенный талант работы с аудиторией, опыт и постоянная практика. Как говорил на том же самом совещании Александр Григорьевич, не у всех людей это есть.

То, что мы начали этим заниматься, – это хорошо, но все-таки мы учимся это делать, учимся разговаривать с людьми, потому что, говоря прямо, Не каждому это дано. Но самое главное – любой человек, который от лица государства прямо либо косвенно выходит что-то говорить людям, должен сам на 100 % верить в то, что он говорит. На мой субъективный взгляд, так бывает не всегда. Человек может быть, даже будучи спикером, не до конца разобрался, не все на 100 % понимает и поддерживает, но выходит говорить с людьми.

А контакт лицом к лицу – люди сразу понимают, что он недоговаривает, что он неискренен, и дальше КПД любой диалоговой площадки, любого общения сходит на нет. Когда был семинар в Минской области, Александр Григорьевич среди прочего сказал, что работать нужно честно и к честной работе призывать всех остальных. Так вот, идеологическая работа точно так же должна быть честной – и тогда люди это оценят.