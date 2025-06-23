В деревне Тропино увековечили память красноармейцев, погибших в боях на Шумилинской земле
Память красноармейцев, погибших в боях на Шумилинской земле, увековечили в деревне Тропино. Мемориальная плита с фамилиями бойцов появилась у воинского захоронения № 4238. Торжественный митинг собрал жителей района, представителей органов власти, общественных организаций и объединений, творческие коллективы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 1943-1944-м на этих землях шли ожесточенные бои. Из 12 тысяч солдат 381-й стрелковой дивизии к концу сражений в живых оставались всего 3 тысячи бойцов.
Воинам-освободителям удалось заблокировать дорогу Полоцк-Витебск, после чего наш фронт стабилизировался на целых полгода – вплоть до операции «Багратион». В первый же ее день войска Красной армии освободили Шумилино. 23 июня – навсегда святая дата для жителей этого региона и нашей страны.
Ирина Шалахова, заместитель председателя по социальным вопросам Шумилинского райисполкома:
Ежегодно, 23 июня, в день освобождения Шумилинского района от немецко-фашистских захватчиков, для нас особенный день. Еще не все имена мы знаем. Поэтому работаем с поисковыми отрядами, которые позволяют найти новые и новые имена.
Василий Шатков, начальник службы режимов газоснабжения и учета расходов газа предприятия «Витебскоблгаз»:
Еще в прошлом году у нас прошли мероприятия в Городокском районе, здесь вот в Тропино, и еще у нас предстоит мероприятие в Витебском районе. Значит, всего за время поисковых работ уже более 600 человек стали известными. Сегодня на этом захоронении мы увековечиваем 93 погибших воина.
Среди гостей митинга – родственники погибших солдат. Они приехали из разных уголков Беларуси и России. В сердцах каждого из них – память о тех, кто не дожил до Победы, а в руках – плакаты с фотографиями ушедших предков. Гостья из Сочи, внучка красноармейца Нерсесяна, привезла даже землю с родины деда.
Эмма Нерсесян:
У нас пятеро дедов ушли из семьи, и до сих пор ничего не слышно было про них. Они пропавшие были. Вот когда мы услышали, что нашлись, мы конечно, стремились прийти, это все увидеть. И спасибо поисковому отряду, что они нашли их.
Наталья Гринь:
Я родственница красноармейца Шифрина Николая Ароновича, который погиб 43-го года, 25-го декабря здесь, под Витебском. И я внучатая племянница этого красноармейца. Мы вместе с мамой приехали из города Борисова Минской области. В нашей местной газете разместили статью, что витебский поисковый отряд ищет родственников красноармейца Шифрина. Конечно, для нас это большое событие, знаковое.
Война не закончена, пока не похоронен последний солдат. Эта фраза стала уже крылатым выражением и белорусы тоже закладывают в нее сакральный смысл. Работа по увековечению памяти погибших героев в нашей стране будет продолжена. Круглогодично поисковые отряды трудятся в архивах и на полях прежних сражений, чтобы восстановить все события и имена 80-летней давности.