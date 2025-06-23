В деревне Тропино увековечили память красноармейцев, погибших в боях на Шумилинской земле

Память красноармейцев, погибших в боях на Шумилинской земле, увековечили в деревне Тропино. Мемориальная плита с фамилиями бойцов появилась у воинского захоронения № 4238. Торжественный митинг собрал жителей района, представителей органов власти, общественных организаций и объединений, творческие коллективы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 1943-1944-м на этих землях шли ожесточенные бои. Из 12 тысяч солдат 381-й стрелковой дивизии к концу сражений в живых оставались всего 3 тысячи бойцов. Воинам-освободителям удалось заблокировать дорогу Полоцк-Витебск, после чего наш фронт стабилизировался на целых полгода – вплоть до операции «Багратион». В первый же ее день войска Красной армии освободили Шумилино. 23 июня – навсегда святая дата для жителей этого региона и нашей страны.

Ирина Шалахова, заместитель председателя по социальным вопросам Шумилинского райисполкома:

Ежегодно, 23 июня, в день освобождения Шумилинского района от немецко-фашистских захватчиков, для нас особенный день. Еще не все имена мы знаем. Поэтому работаем с поисковыми отрядами, которые позволяют найти новые и новые имена.

Василий Шатков, начальник службы режимов газоснабжения и учета расходов газа предприятия «Витебскоблгаз»:

Еще в прошлом году у нас прошли мероприятия в Городокском районе, здесь вот в Тропино, и еще у нас предстоит мероприятие в Витебском районе. Значит, всего за время поисковых работ уже более 600 человек стали известными. Сегодня на этом захоронении мы увековечиваем 93 погибших воина. Среди гостей митинга – родственники погибших солдат. Они приехали из разных уголков Беларуси и России. В сердцах каждого из них – память о тех, кто не дожил до Победы, а в руках – плакаты с фотографиями ушедших предков. Гостья из Сочи, внучка красноармейца Нерсесяна, привезла даже землю с родины деда.

Эмма Нерсесян:

У нас пятеро дедов ушли из семьи, и до сих пор ничего не слышно было про них. Они пропавшие были. Вот когда мы услышали, что нашлись, мы конечно, стремились прийти, это все увидеть. И спасибо поисковому отряду, что они нашли их.