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«Неделя спорта и здоровья» проходит в Беларуси

22 сентября 2025 20:00
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В Беларуси проходит «Неделя спорта и здоровья». График мероприятий на ближайшие семь дней очень насыщенный по всей стране. Старт, как и положено в спорте, был дан в штаб-квартире Национального олимпийского комитета, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Неделя спорта и здоровья» проходит в Беларуси-2

Роль студенчества в отечественном спорте очень весомая, начиная от волонтеров и заканчивая громкими мировыми победами. Тому яркий пример – наши грации, выпускницы университета физической культуры Алина Горносько и Анастасия Салос, смогли победно выступить на всемирных студенческих играх ФИСУ в Германии. В рамках «Недели спорта и здоровья» гимнасток чествовали в НОКе.

Подробности в видео.

«Неделя спорта и здоровья» проходит в Беларуси-4

Целую неделю по всей стране пройдут показательные выступления разных видов спорта, массовые соревнования, мастер-классы и многое другое, что позволит ребятам и их родителям определиться с выбором вида спорта и открыть новое в культуре спорта.

# Государственная политика в области спорта

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