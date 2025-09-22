«Неделя спорта и здоровья» проходит в Беларуси

В Беларуси проходит «Неделя спорта и здоровья». График мероприятий на ближайшие семь дней очень насыщенный по всей стране. Старт, как и положено в спорте, был дан в штаб-квартире Национального олимпийского комитета, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Роль студенчества в отечественном спорте очень весомая, начиная от волонтеров и заканчивая громкими мировыми победами. Тому яркий пример – наши грации, выпускницы университета физической культуры Алина Горносько и Анастасия Салос, смогли победно выступить на всемирных студенческих играх ФИСУ в Германии. В рамках «Недели спорта и здоровья» гимнасток чествовали в НОКе. Подробности в видео.