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Арина Соболенко возглавляет мировой теннисный рейтинг

22 сентября 2025 20:02
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Традиционно в понедельник международные теннисные федерации представили обновленные рейтинги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лидерство среди женщин удерживает Арина Соболенко. Ее преимущество перед ближайшей преследовательницей Игой Швентек из Польши составляет без малого 2 тысячи 800 очков. Замыкает тройку сильнейших американка Кори Гауфф.

Что касается других соотечественниц, то у Александры Саснович без изменений, у нее 130-я позиция, у Виктории Азаренко минус одна строчка и 138-е место в топе, у Ирины Шиманович небольшой прогресс, она прибавила три пункта и сейчас идет 166-й.

В мужском рейтинге лидер также не изменился. На вершине испанец Карлос Алькарас. Итальянский теннисист Янник Синнер второй, представитель Германии Александр Зверев третий. Следом идет легендарный Новак Джокович. Лучший из белорусов – Егор Герасимов. Он находится в шестой сотне планетарного топа.

# Теннис

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