Иван Бахар – лучший игрок 22-го тура ЧБ по футболу

Иван Бахар признан лучшим игроком 22-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Нападающий минского «Динамо» внес весомый вклад в победу своего клуба над «Витебском», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сначала форвард удачно выбрал позицию и добил мяч в ворота соперников на 37-й минуте, тем самым восстановив паритет в матче. А через несколько десятков секунд ассистировал партнеру по команде, который оформил победный гол. Помимо этого, на счету Ивана более 70% точных передач, три перехвата и пять подборов. Благодаря данной виктории столичные динамовцы занимают четвертую строчку турнирной таблицы, имея в активе 39 очков. Бомбардирскую гонку возглавляет нападающий «Ислочи» Александр Шестюк, забивший 16 мячей.

Положение в группе лидеров на данный момент выглядит следующим образом. На вершине «МЛ Витебск», в аутсайдерах футболисты «Молодечно». Борьба в рамках национального первенства продолжится в предстоящую среду, в этот день состоятся перенесенные поединки 16-го и 17-го туров.

Лучшим голом 22-го тура стал мяч, забитый Иваном Зеньковым из брестского «Динамо» в ворота «Славии». Эффектный удар на 88-й минуте принес победу команде Александра Седнева со счетом 1:0, а самому Зенькову – звание автора лучшего гола уик-энда.