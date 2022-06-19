Робот-бариста, виртуальная прогулка по Башкорстостану. Что происходило на экономическом форуме в Петербурге?

Экономика задавала тон всю неделю. Об общемировых проблемах, о многочисленных кризисах, санкционном, продовольственном, климатическом, которые переживает планета, говорили и на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В 2022 году западные политики призывали бойкотировать встречу бизнес-элит, мол, ситуация в Украине не позволяет приехать, а накануне выступления Путина на форум обрушилась хакерская атака. Но тех, для кого экономические интересы превыше неудовлетворенных политических амбиций, ничего не остановило, и бизнес-коннект был установлен. В итоге сумма сделок, заключенных на форуме, составила как минимум 900 миллионов долларов. Есть в этом и белорусский интерес. О новой экономической реальности, пользе санкций и белорусско-российском сближении из города на Неве передает наш корреспондент Анастасия Ярощик-Корниенко.

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

Петербургский международный экономический форум проходит здесь, в конгрессно-выставочном центре. Изучим начинку.

Для такой милой девушки у меня самое фантастическое мороженое и самый ароматный кофе. Анастасия Ярощик-Корниенко:

Это и есть первое киберкафе и его робот-буфетчица, которая угощает вкусным мороженым и кофе.

Анастасия Ярощик-Корниенко:

А вот так виртуально можно попасть в Башкортостан. Но партнеры все-таки предпочитают реальные совместные проекты. В рамках форума стороны заключили соглашение о строительстве в Башкортостане завода белорусского производителя техники и сервисного центра.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Башкортостана (Россия):

Белорусы добились такого уровня производства. Выпускают качественную технику на мировом уровне. И сегодня, когда тем более мы ищем импортозамещение, оказалось, ложка дорога к обеду. В течение года запланировали построить уже первый завод. Дает возможность и нашим потребителям получать технику и обслуживать ее у самого производителя. И, конечно, другие регионы.

Крупные маркетплейсы готовы к продвижению продукции белорусской легкой промышленности. Теперь наши товары в интернет-магазинах в строке поиска будут занимать одни из лидирующих позиций. Эта еще одна договоренность, достигнутая на форуме. Ждут в России открытия шоу-рума мерча Первого. «Это будет Москва». Татьяна Лугина рассказала, где откроют шоу-рум мерча Первого в России.

Свирская станция очистки сточных вод – один из проектов, реализуемых в рамках совместной программы «Чистая вода». Еще во время визита губернатора Дрозденко в Минск стороны договорились о поставках оборудования. «Программа огромная». Что рассказал губернатор Ленобласти о сотрудничестве с Беларусью? Читать здесь.

А это уже подписание на форуме того самого масштабного путеводителя в реализации совместных проектов: от радиоэлектроники до сельхозтехники. Наши строители в Ленинградской области будут возводить жилье. Тихвинский вагоностроительный завод уже ждет белорусские подшипники. Импортозамещение – тренд площадки 2022. Михаил Мясникович об ЕАЭС: у нас есть интеллектуальный потенциал, у нас есть хорошие технологии. Далее.

На этой площадке в центре внимание развитие Союзного государства. В условиях санкционной удавки странам нужны совместные стратегии в цифровизации производства, биотехнологии, фармацевтике, микроэлектронике, космосе. Николай Снопков на петербургском форуме: «Наша экономическая модель стала перед серьезным вызовом». Подробнее.

Бизнесмены, политики на Петербургском форуме пытаются вывести идеальную формулу сотрудничества в современных геополитических условиях. Но не только они замечены на дискуссионных площадках. Вот, к примеру, пранкеры Вован и Лексус рассказывают, каково это дозвониться первому лицу той или иной страны. «А почему пригласили нас?» Пранкеры Вован и Лексус рассказали о борьбе с фейками на форуме в Петербурге.

О своем участии в форуме заявили порядка 70 стран. Каждый приехал со своим пакетом предложений, но цель одна – экономическое благополучие своих государств. Несмотря на санкционное давление и разрывы кооперационных цепочек, партнеры находят новые, возможно, еще более эффективные в будущем пути взаимодействия. «Чтобы люди покупали только хорошую еду. А главное, чтобы она была». Представители 70 стран посетили форум в Петербурге. Подробности здесь.