Психолог: бывает так, что мотив ощущать значимость уводит человека по деструктивному сценарию. А иногда ему ещё нужен зритель

Традиционная рубрика «Паноптикум» в программе «Неделя» на СТВ. Алена Дзиодзина и Григорий Азаренок порассуждают о псах войны и солдатах Христовых.
Традиционная рубрика «Паноптикум» в программе «Неделя» на СТВ. Алена Дзиодзина и Григорий Азаренок порассуждают о псах войны и солдатах Христовых.
Алена Дзиодзина, психолог:
Для того, чтобы чувствовать себя живым, человеку необходимо быть включенным в какую-то деятельность. У истоков этого желания стоит потребность человека кем-то быть, что-либо из себя представлять, воплотить в жизнь свои способности и, если есть, то таланты. Если нет, то хотя бы просто способности. В самой потребности ничего такого плохого нет – желание кем-то стать, применить свои умения, сделать что-то, что повлияет на мир, – это нормально для человека. В нормальном варианте из этого рождается что-то творческое, созидательное и полезное.
Азарёнок: «Лукашенко – катехон, удерживающий мировое зло, он запирает дверь, в которую рвутся псы ада». Подробнее здесь.
А бывает так, когда что-то идет не так. И мотив ощущать свою значимость уводит человека по деструктивному сценарию. Вместе с тем людям обычно психологически важно ощущать свою причастность к какому-то значимому сообществу. И с этой историей тоже порой идет что-то не так, и тогда некоторые присоединяются к деструктивным культам и группам. А в отдельных случаях такая деятельность носит еще и демонстративный характер. Таким людям мало быть просто включенным в какое-то дело, мало волновать когда-то спокойный мир, мало убеждать себя в том, что, окунаясь в дело, они могут поиграть в Бога и на что-то влиять, мало объединяться с другими и жить общими деструктивными интересами. Им для ощущения, что «я есть и я что-то могу», нужен зритель. Такими судьбами даже у воюющего полка появляется Telegram-канал, видеоролики под трогательную музыку и, конечно же, фоточки. Вот как у ребят из полка Калиновского: «Тут я с оружием, а это я на фоне развалин, а тут я спасаю котенка».
Алена Дзиодзина
Со стороны общества такой контент обычно вызывает душевный отклик, а авторам прилетает то самое сладостное одобрение. Этот нехитрый психологический прием помогает людям подрасти в своих собственных глазах. Такая жизнь для картинки, где люди начинают работать на публику.
Представьте, что жил себе в Беларуси условный Егор, всю жизнь мечтал вписать свое имя в книгу истории, хотел ощутить, что он может на что-то влиять. Но не случилось. А так хотелось бы. И вот ему предлагают пополнить полк Калиновского, пофотографироваться с оружием в камуфляжной форме, получить одобрение в комментариях, почитать, что тебя кто-то счел героем… Достаточно привлекательно? И чем от него, условного Егора, отличается воин, который отправляется в зону боевых действий воевать за идею? Ему не нужен зритель, он не хмурит бровки на показательных фоточках, он не ждет одобрения. Он в душе знает, что все сделал правильно.