Психолог: бывает так, что мотив ощущать значимость уводит человека по деструктивному сценарию. А иногда ему ещё нужен зритель

Алена Дзиодзина, психолог:

Для того, чтобы чувствовать себя живым, человеку необходимо быть включенным в какую-то деятельность. У истоков этого желания стоит потребность человека кем-то быть, что-либо из себя представлять, воплотить в жизнь свои способности и, если есть, то таланты. Если нет, то хотя бы просто способности. В самой потребности ничего такого плохого нет – желание кем-то стать, применить свои умения, сделать что-то, что повлияет на мир, – это нормально для человека. В нормальном варианте из этого рождается что-то творческое, созидательное и полезное.

Азарёнок: «Лукашенко – катехон, удерживающий мировое зло, он запирает дверь, в которую рвутся псы ада». Подробнее здесь.

А бывает так, когда что-то идет не так. И мотив ощущать свою значимость уводит человека по деструктивному сценарию. Вместе с тем людям обычно психологически важно ощущать свою причастность к какому-то значимому сообществу. И с этой историей тоже порой идет что-то не так, и тогда некоторые присоединяются к деструктивным культам и группам. А в отдельных случаях такая деятельность носит еще и демонстративный характер. Таким людям мало быть просто включенным в какое-то дело, мало волновать когда-то спокойный мир, мало убеждать себя в том, что, окунаясь в дело, они могут поиграть в Бога и на что-то влиять, мало объединяться с другими и жить общими деструктивными интересами. Им для ощущения, что «я есть и я что-то могу», нужен зритель. Такими судьбами даже у воюющего полка появляется Telegram-канал, видеоролики под трогательную музыку и, конечно же, фоточки. Вот как у ребят из полка Калиновского: «Тут я с оружием, а это я на фоне развалин, а тут я спасаю котенка».