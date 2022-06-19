«А почему пригласили нас?» Пранкеры Вован и Лексус рассказали о борьбе с фейками на форуме в Петербурге
Экономика задавала тон всю неделю. Об общемировых проблемах, о многочисленных кризисах, санкционном, продовольственном, климатическом, которые переживает планета, говорили и на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Робот-бариста, виртуальная прогулка по Башкорстостану. Что происходило на экономическом форуме в Петербурге? Читать здесь.
Бизнесмены, политики на Петербургском форуме пытаются вывести идеальную формулу сотрудничества в современных геополитических условиях. Но не только они замечены на дискуссионных площадках. Вот, к примеру, пранкеры Вован и Лексус рассказывают, каково это дозвониться первому лицу той или иной страны.
Вован и Лексус, пранкеры (Россия):
Это все довольно сложная история: согласование, общение с помощниками, ассистентами, выход на каких-то людей. Даже чтобы найти необходимый e-mail, уходит неделя, а бывает и месяц. Так было с принцем Гарри – два месяца, чтобы пообщаться с ним.
Но миссия на этом форуме у пранкеров куда сложнее. Несмотря на огромный поток новостей, который журналисты онлайн передавали в редакции, здесь была пауза. Ведь на этой секции обсуждали тему до боли знакомую сегодня каждому репортеру: фейки в эпоху глобализации.
Вован и Лексус:
Информационная безопасность и экономика – это вещи, которые взаимосвязаны. Потому что если не будет безопасности, в том числе и информационной, то и не будет нормальной экономики. А почему пригласили нас? Тема «фейк ньюс» нам близка в том плане, что мы специалисты.
Как бороться с лживой информацией на медиаполе? Создать онлайн-ресурс, где группа экспертов будет проверять новости на честность? А может, просто ввести в школах предмет «Информационной грамотности»?
Кристина Потупчик, глава Фонда открытой новой демократии (Россия):
Сейчас идет очень большая информационная война. Самая масштабная, наверное, во всей истории. И участвуют в ней уже не просто блогеры, которые хотят раскрутить свой контент, а целые государства и огромные СМИ. Они используют в качестве главного инструмента ложь, которая уже стала частью их политики. И в первую очередь, мне кажется, нужно понять, что интернет – это больше не просто среда обитания. Это должно стать средой цифровой осторожности. Для этого нужно стимулировать развитие критического мышления.