«Программа огромная». Что рассказал губернатор Ленобласти о сотрудничестве с Беларусью?

Экономика задавала тон всю неделю. Об общемировых проблемах, о многочисленных кризисах, санкционном, продовольственном, климатическом, которые переживает планета, говорили и на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Робот-бариста, виртуальная прогулка по Башкорстостану. Что происходило на экономическом форуме в Петербурге? Читать здесь.

А тем временем за тысячу километров от Минска в небольшом местечке Новая Слобода Ленинградской области продавец Ирина раскладывает товар с пометкой «Сделано в Беларуси».

Сыр, молоко, колбасы. Замечает: особым спросом пользуется тушенка. Но нас теперь здесь знают не только по отменному вкусу продуктов питания. Именно белорусские технологии помогли решить экопроблему всей округи, и известной святыни Александра Свирского мужского монастыря, и прилегающего к нему редкого по форме озера.

Ирина Феличева, продавец магазина Лодейнопольского РАЙПО (Россия):

Чтобы меньше загрязнений меньше попадало в водоемы. Вот, сделали, люди довольны.

Свирская станция очистки сточных вод – один из проектов, реализуемых в рамках совместной программы «Чистая вода». Еще во время визита губернатора Дрозденко в Минск стороны договорились о поставках оборудования.