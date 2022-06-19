«Программа огромная». Что рассказал губернатор Ленобласти о сотрудничестве с Беларусью?
Экономика задавала тон всю неделю. Об общемировых проблемах, о многочисленных кризисах, санкционном, продовольственном, климатическом, которые переживает планета, говорили и на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Робот-бариста, виртуальная прогулка по Башкорстостану. Что происходило на экономическом форуме в Петербурге? Читать здесь.
А тем временем за тысячу километров от Минска в небольшом местечке Новая Слобода Ленинградской области продавец Ирина раскладывает товар с пометкой «Сделано в Беларуси».
Сыр, молоко, колбасы. Замечает: особым спросом пользуется тушенка. Но нас теперь здесь знают не только по отменному вкусу продуктов питания. Именно белорусские технологии помогли решить экопроблему всей округи, и известной святыни Александра Свирского мужского монастыря, и прилегающего к нему редкого по форме озера.
Ирина Феличева, продавец магазина Лодейнопольского РАЙПО (Россия):
Чтобы меньше загрязнений меньше попадало в водоемы. Вот, сделали, люди довольны.
Свирская станция очистки сточных вод – один из проектов, реализуемых в рамках совместной программы «Чистая вода». Еще во время визита губернатора Дрозденко в Минск стороны договорились о поставках оборудования.
Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области (Россия):
Это модульные станции. У нас большая программа: мы хотим закупить 130 станций. Из них 100 станций водоочистки и 30 станций канализования. И уже 31 станция смонтирована в Ленинградской области. И это только один из эпизодов наших проектов, которые мы будем реализовывать в ближайшие пять лет. Программа огромная. Мы хотим довести товарооборот до одного миллиарда условных долларов (мы считаем в условных единицах), но самое главное, что это реальный проект.