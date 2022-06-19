Почему сейчас за границей сносят памятники и в чём сложность в работе с сиротами? Поговорили с сенатором Еленой Зябликовой

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Никита Рачиловский, СТВ:

Здравствуйте! В эфире «Сенат» и я, Никита Рачиловский. Взаимопонимание, справедливость и реальная помощь. Согласитесь, без этого сегодня нельзя представить Беларусь, когда мы говорим о социальной поддержке наших граждан. И особую роль здесь, конечно же, играют профсоюзы и специальные социальные учреждения. Ведь помогать, ценить, сохранять и приумножать – неотъемлемая черта белорусов. И именно об этом мы поговорим с гостем нашей студии, членом Совета Республики, председателем Борисовского районного объединения организаций профсоюзов Еленой Зябликовой. Как помогает Федерация профсоюзов молодежи? Никита Рачиловский:

Профсоюзы сегодня проделывают большую работу и помогают молодежи как в решении как личных вопросов, так и профессиональных. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом.

Елена Зябликова, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам:

Действительно, сегодня профсоюзы оказывают очень большую поддержку студенческой молодежи. К слову, скажу, что у нас существуют стипендии, которые Федерация профсоюзов выплачивает самым одаренным учащимся студенческой молодежи. Эта программа началась с 2016 года, и уже за последние пять лет выплачено более 200 стипендий. Кстати, буквально в декабре прошлого года такими счастливчиками стали 37 лауреатов. Можно еще сказать о многом, когда мы поддерживаем одаренных и талантливых детей, но сегодня, наверное, самое основное – это поддержка нашей молодежи на первом рабочем месте. Это прежде всего коллективные договоры, в которые включены и те гарантии, которые должны исполняться на данном предприятии. Хочу сказать, что на большинстве предприятий такие гарантии есть. Это прежде всего такие дополнительные гарантии, как оплата жилья, дополнительные выплаты при рождении ребенка, выплаты, которые способствуют активной жизненной позиции нашей молодежи, в том числе молодежные инициативы и проекты, которые поддерживает Федерация профсоюзов. Почему для работы с сиротами не подойдет равнодушный человек?

Никита Рачиловский:

Вы много лет работали с сиротами, детьми из семей, которые находились в социально опасном положении, помогали с решением жилищных вопросов, различных насущных вопросов. Работа с данной категорией детей всегда сложная. Как вам удавалось достигать положительных результатов? Елена Зябликова:

Да, конечно, очень сложная категория детей. Эти дети не виноваты, что попали в такую жизненную ситуацию. Их предали взрослые, потому что, как правило, в таких жизненных ситуациях виноваты мы, взрослые, которые не создали те условия, чтобы нашим детям жилось с нами хорошо и комфортно, чтобы они чувствовали себя защищенными в семье. Поэтому работать с этими детьми и добиваться успеха в их воспитании и дальнейшей жизни можно только с таким коллективом, который сплоченный, который любит ребенка и отдает ему всю душу. Наверное, безразличным людям нет места в таком учреждении образования, потому что ты для этого человека самый родной и близкий человек на этом этапе жизни. Он тебе доверяет, он тебе доверяется полностью, поэтому ты не имеешь права его подвести, от этого зависит результат, успех дальнейшей его жизни. Никита Рачиловский:

На ваш взгляд, как сильно изменился процесс воспитания в учреждениях образования, какую роль в воспитании детей должна играть семья? Елена Зябликова:

Хочу сказать, что сегодня, да, в наших учреждениях образования большая направленность на патриотическое воспитание, на воспитание патриотизма в наших детях. Но, к сожалению, в последнее время большая часть воспитательной деятельности возложена на плечи наших учреждений образования. Так не должно быть. Ценность исторической памяти в нынешних политических условиях

Никита Рачиловский:

Вы проводите большую работу по сохранению исторической памяти, восстановлению памятников и мемориалов. Расскажите, пожалуйста, об этой работе и откуда идет инициатива? Елена Зябликова:

Инициатива прежде всего идет от людей, от молодежи. Все это началось с молодежного маршрута добрых дел, который Борисовский завод медицинских препаратов у себя организовал, инициировал. Это восстановление могил, захоронений каких-то небольших по Борисовскому району. Они выезжали на велосипедах с небольшой строительной бригадой и начинали оказывать какую-то небольшую помощь в реконструкции этих захоронений. Затем (наверное, года три назад) я предложила своим профсоюзным активистам взять шефство над братской могилой мирных жителей в агрогородке Зембин. Это огромнейшие захоронения. Я благодарна людям, которые откликнулись на это, и мы ежегодно приводим в порядок это захоронение. Это какие-то ремонтные работы, уборка места от листвы и обрезка деревьев, побелка. Это очень приятно, когда ты имеешь возможность это сделать своими руками. И сейчас, конечно же, ко мне обращаются люди. И буквально в прошлом году было обращение человека, который живет в агрогородке Зембин. Он сказал о том, что напротив его дома есть старая и заброшенная могила, его беспокоит то, что сельчане говорят, что в этой могиле захоронена семья, которая была расстреляна во время Великой Отечественной войны за помощь партизанам. Проделали большую поисковую работу, привлекли спонсоров и восстановили все имена тех людей, которые там захоронены, восемь человек там захоронены. И я считаю, что это очень правильно и важно. Люди должны помнить, знать и чтить тех людей, которые отдали свою жизнь для того, чтобы сегодня у нас с вами было мирное небо. Никита Рачиловский:

Как вы оцениваете события, которые происходят сейчас в станах Запада, когда памятники советским воинам-освободителям демонтируют, сносят и так неуважительно относятся к памяти, которая происходила совсем недавно? К чему, на ваш взгляд, может привести такой вандализм?

Елена Зябликова:

Мы знаем такую прекрасную фразу: у той страны, которая не чтит прошлого, не будет будущего. Хочу сказать, что это же не рядовые граждане делают. Делают это те, кто действительно хотят развязать войну, хотят обострить отношения, которые сегодня у нас имеются, которые хотят разъединить народы, тем более нажиться на этом. Мы же помним, что были когда-то такие попытки в 1980 году в Польше. Поэтому сегодня, конечно, это недопустимо. Мы видим, что люди не согласны с этим, об этом говорят огромные горы цветов, которые несколько дней разгружали, вывозили экскаватором. Это еще говорит о том, что людская память жива, что очень много честных людей, которые не согласны с тем режимом, который сегодня им навязывают. Никита Рачиловский:

Мы все видим, как в Украине и в странах Запада нацистская идеология получает второе дыхание. Как вы считаете, в чем главное упущение в идеологии этих стран? Елена Зябликова:

Мы славяне, мы всегда жили мирно, любили, ценили и уважали друг друга. Что сегодня такое нацизм? Это идеология превосходства: я лучше, а ты хуже. Кто сегодня об этом может судить? Я думаю, не простые люди. Сегодня наш Президент открыл границы, и сколько у нас сегодня гостей приезжает из ближайшего зарубежья, они охотно отдыхают в санаториях. Это говорит о том, что не они это диктуют, что сегодня им это не нравится, что сегодня мир только пострадает, если будет все больше насаждаться эта нацистская идеология. Этого не должно быть, это искусственно взращено и искусственно дальше продолжает подогреваться, чтобы очередной раз указать нам наше место. Никита Рачиловский:

Тем более Президент говорил, что мы думали, что об этом все помнят, все знают, что нацизм – это плохо, что был геноцид белорусского народа, а оказалось, что об этом никто и не помнит, кроме нас, белорусов, россиян и всех жителей постсоветского пространства. Ну, в большинстве. Елена Зябликова:

В большинстве, я с вами согласна, потому что очень много примеров мы видим сейчас, откуда идет это направление. Мы сегодня видим, что воспитывались дети, начиная с детского сада. Я не думаю, что об этом не знали их родители. Значит, работа в этом направлении действительно шла, шла целенаправленно. Мы, конечно, знаем, для чего эта работа идет. Она выгодна только тем, кому она выгодна.

Никита Рачиловский:

В Год исторической памяти, не могу вас не попросить. Не могли бы вы поделиться историей своей семьи, которая связана с событиями Великой Отечественной войны? Елена Зябликова:

В моей семье это два деда, о которых мы долго ничего не знали. Мы с сестрой очень долго разыскивали, и буквально в позапрошлом году мы нашли фамилию одного из дедов. Это Константин Сосновский – рядовой. Он погиб в 1942 году под Ржевом. И мы сегодня знаем, где эта братская могила и планируем ее посетить. К сожалению, фамилия и имя второго деда – Иосиф Озерный. Мы только это о нем и знаем. Мы знаем, что он лейтенант, что пропал без вести, и никакой информации мы о нем не можем найти. Но самое важное и очень интересное событие – рождение моей мамы. Так получилось, что дедушка, который погиб, посадил свою беременную жену на военный корабль на эвакуацию (это было в Крыму). Очень долго стоял корабль на рейде, и так получилось, что моя мама родилась на этом военном корабле. Моряки отдавали свои портянки и рвали тельняшки, чтобы была возможность пеленать ребенка. Не было воды, никаких условий, чтобы можно было ухаживать за ребенком, и на берег они сошли только тогда, когда маме уже было три месяца. Врачи сказали уже, что она просто не жилец – ребенок, потому что вместе с пеленками, тельняшками, которые с нее снимали, снималась и кожа. Но, наверное, бог на свете есть, и ей дано было счастье выжить. Ну, и дано счастье родиться нам, дано счастье дать продолжение нашему роду.