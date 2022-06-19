Николай Снопков на петербургском форуме: «Наша экономическая модель стала перед серьёзным вызовом»

Экономика задавала тон всю неделю. Об общемировых проблемах, о многочисленных кризисах, санкционном, продовольственном, климатическом, которые переживает планета, говорили и на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

Юридически в Союзном государстве и позднее в Евразийском экономическом союзе мы объявили о состоянии единых внутренних рынков, но практически это единство оказалось весьма условным из-за ряда нерешенных вопросов: разница в тарифах на энергоносители, механизмы субсидирования, многочисленные изъятия, ограничения, особенно в области госзакупок. Сегодня, в связи с политическим и нравственным выбором Беларуси в нынешнем геополитическом кризисе, наша экономическая модель стала перед серьезным вызовом, но при этом вопросы ее возможной трансформации без создания бесшовной стыковки с российской экономикой решаются не так оперативно, как требует ситуация.