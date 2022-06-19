Михаил Мясникович об ЕАЭС: у нас есть интеллектуальный потенциал, у нас есть хорошие технологии
Экономика задавала тон всю неделю. Об общемировых проблемах, о многочисленных кризисах, санкционном, продовольственном, климатическом, которые переживает планета, говорили и на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Робот-бариста, виртуальная прогулка по Башкорстостану. Что происходило на экономическом форуме в Петербурге? Читать здесь.
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Михаил Мясникович, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии:
Для этого есть все возможности. У нас есть, собственно, интеллектуальный потенциал, у нас есть хорошие технологии. Но, безусловно, это можно решить быстрее, если объединить усилия. В принципе я считаю, что импортозависимость достаточно большая. И особенно в сфере высоких технологий, биотехнологий, производства лекарств, микроэлектроники. Вместе с тем и открываются возможности, чтобы мы объединенными усилиями создавали собственные предприятия и собственные производства, которые будут достаточно конкурентоспособны.
Свои действия в условиях экономической турбулентности просчитывают и крупные региональные объединения. ЕАЭС, несомненно, уже пространство притяжения.
Михаил Мясникович:
К ЕАЭС тянутся. Тянутся узбеки. Сейчас у нас активизировалась работа с Индией. Египет. Это говорит, что Евразийский экономический союз привлекателен своими возможностями. И страны хотели бы, чтобы была более комфортная система сотрудничества.