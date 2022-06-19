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Михаил Мясникович об ЕАЭС: у нас есть интеллектуальный потенциал, у нас есть хорошие технологии

19 июня 2022 18:08
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Экономика задавала тон всю неделю. Об общемировых проблемах, о многочисленных кризисах, санкционном, продовольственном, климатическом, которые переживает планета, говорили и на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Робот-бариста, виртуальная прогулка по Башкорстостану. Что происходило на экономическом форуме в Петербурге? Читать здесь.

Михаил Мясникович об ЕАЭС: у нас есть интеллектуальный потенциал, у нас есть хорошие технологии-1

Наши строители в Ленинградской области будут возводить жилье. Тихвинский вагоностроительный завод уже ждет белорусские подшипники. Импортозамещение – тренд площадки 2022.

Михаил Мясникович об ЕАЭС: у нас есть интеллектуальный потенциал, у нас есть хорошие технологии-4

Михаил Мясникович, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии:
Для этого есть все возможности. У нас есть, собственно, интеллектуальный потенциал, у нас есть хорошие технологии. Но, безусловно, это можно решить быстрее, если объединить усилия. В принципе я считаю, что импортозависимость достаточно большая. И особенно в сфере высоких технологий, биотехнологий, производства лекарств, микроэлектроники. Вместе с тем и открываются возможности, чтобы мы объединенными усилиями создавали собственные предприятия и собственные производства, которые будут достаточно конкурентоспособны.

Михаил Мясникович об ЕАЭС: у нас есть интеллектуальный потенциал, у нас есть хорошие технологии-7

Свои действия в условиях экономической турбулентности просчитывают и крупные региональные объединения. ЕАЭС, несомненно, уже пространство притяжения.

Михаил Мясникович:
К ЕАЭС тянутся. Тянутся узбеки. Сейчас у нас активизировалась работа с Индией. Египет. Это говорит, что Евразийский экономический союз привлекателен своими возможностями. И страны хотели бы, чтобы была более комфортная система сотрудничества.

# ЕАЭС # Экономика # Михаил Мясникович # Анастасия Ярощик-Корниенко # Фотофакт

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