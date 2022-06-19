Михаил Мясникович об ЕАЭС: у нас есть интеллектуальный потенциал, у нас есть хорошие технологии

Экономика задавала тон всю неделю. Об общемировых проблемах, о многочисленных кризисах, санкционном, продовольственном, климатическом, которые переживает планета, говорили и на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Робот-бариста, виртуальная прогулка по Башкорстостану. Что происходило на экономическом форуме в Петербурге? Читать здесь.

Наши строители в Ленинградской области будут возводить жилье. Тихвинский вагоностроительный завод уже ждет белорусские подшипники. Импортозамещение – тренд площадки 2022.

Михаил Мясникович, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии:

Для этого есть все возможности. У нас есть, собственно, интеллектуальный потенциал, у нас есть хорошие технологии. Но, безусловно, это можно решить быстрее, если объединить усилия. В принципе я считаю, что импортозависимость достаточно большая. И особенно в сфере высоких технологий, биотехнологий, производства лекарств, микроэлектроники. Вместе с тем и открываются возможности, чтобы мы объединенными усилиями создавали собственные предприятия и собственные производства, которые будут достаточно конкурентоспособны.