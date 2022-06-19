Азарёнок: «Лукашенко – катехон, удерживающий мировое зло, он запирает дверь, в которую рвутся псы ада»

Традиционная рубрика «Паноптикум» в программе «Неделя» на СТВ. Алена Дзиодзина и Григорий Азаренок порассуждают о псах войны и солдатах Христовых. Григорий Азаренок, СТВ:

Паноптикум падает. Валится. Летит в пропасть. Как дед-извращенец бидон. Вот он, закат Запада. Его низвержение. Книгу Шпенглера надо переиздать в Беларуси. И обложка готова. Это судьба всего надменного, подлого, лживого западного мира. А вообще, предлагаю зайти издалека. Вспомнить то, что все давно забыли. Но визжали же, как свиньи. Выли аки волчицы. Чуть ли не гул иерихонский подняли. Вспомним про ковид. Любопытное наблюдение русского писателя Юрия Воробьевского.

«Китайская биологическая лаборатория в Ухани принадлежит компании GlaxoSmithKline, которая совершенно случайно принадлежит компании Pfizer, которая совершенно случайно производит вакцину против вируса, который происходит из биологической лаборатории в Ухани, а последнюю финансирует доктор Фаучи, совершенно случайно который делает ей рекламу. GlaxoSmithKline по случайному совпадению управляется компанией BlackRock Finance, которая ну совершенно случайно управляет финансами Open Foundation Company, фонд Джорджа Сороса, который по случайному совпадению обслуживает французскую страховую компанию AXA. Так уж сложилось, что Соросу принадлежит немецкая компания Winterthur, которая совершенно случайно построила китайскую лабораторию в Ухани и была куплена немецкой страховой компанией Allianz. Ее акционером по случайному совпадению является Vanguard, который совершенно случайно является акционером BlackRock, который по случайному совпадению управляет центральными банками и распоряжается примерно третью глобального инвестиционного капитала. BlackRock также совершенно случайно является главным акционером компании Microsoft, которая принадлежит Биллу Гейтсу, который по случайному совпадению является акционером компании Pfizer, которая, как вы, конечно, помните, продает эту чудодейственную вакцину и в настоящее время совершенно случайно является первым из спонсоров ВОЗ. Теперь вам, наверное, гораздо понятнее, как мертвая летучая мышь, проданная на рынке в Китае, заразила целую планету».

Григорий Азаренок:

Вот так и представляешь, против какой силищи, против какого глобального заговора восстал тогда наш Президент. Вот вам и идеология. Лукашенко – лидер антиглобалистского восстания. Он защитник мирового православия. Ведь только Беларусь в те апостасийные времена не заколотила двери храмов. Только у нас славили Воскресение Господне в полный голос. И за это, как говорит Батька, Господь нас и любит. Приглядывает и помогает. Лукашенко – катехон, удерживающий мировое зло, он запирает дверь, в которую рвутся псы ада, всадники апокалипсиса, дети лжи, змагары, вестники войны. И о войне теперь, и о змагарах. Хотя, если честно, не знаю уже, что про них говорить. Нет, не то что бы эти черви не были до сих пор достойны самых унизительных и оскорбительных выражений. Эти гнусные слизняки должны постоянно слышать, что они из себя представляют. Но после того, как увидели, что переживает Донбасс, честно, хочется уже со змагарами по-другому. Григорий Азаренок:

А вот о ком нужно поговорить, так это о крысах. Вот мальчик Тимур. Тот самый, помните, изнасилованный в глаза, лежащий в коме, убитый, трижды распятый змагарский мальчик.

Помните, что это за скотина. Вот он с оружием отжимает грузовик, чтобы таранить им силовиков в августе 2020-го. Вот он, болезный, лежит при смерти после изнасилований и избиений. А разве по-другому выглядят избитые? По-моему, только так.

Так вот. Тогда, когда он был здесь, на него должны были завести дело. Состав преступления очевиден. Но не завели. Хочется мне знать, как дела сейчас у того человека, который пожалел бедного Тимурчика? Кто ты? Какого ведомства сотрудник? Наверное, жимануло сзади. Тут и СМИ верещат, и какие-то ооновские шоблы носятся. «Дубинкой изнасиловали!» «В глаза!» И вот не открыл дело. Подумал: «ай, не оберешься потом», затравят. А вдруг эти придут? Мне ж работать надо. А я что? Мое дело маленькое». Гад ты. Теперь по Украине бегает боевик. И если ты попадешься ему на глаза, он завалит тебя. Ему это в прикол.

Каждого перевертыша, каждого труса, каждого саботажника, каждого, кто гадит исподтишка, надо достать. Они – главная угроза, а не мифические селфи-дивизии имени повешенного польского лузера. Они не выполнили приказ царя подавить восстание в Петрограде в 1917-м. Они молча, жалко и трусливо смотрели из окон Лубянки, как вешают Дзержинского в 1991-м. А о калиноўцах сказано достаточно. Последнее слово за пулей.

Эдуард Басурин, официальный представитель военного командования ДНР:

Это те же националисты, белорусы, которые решили, что при помощи Украины смогут свергнуть власть в самой Беларуси. А чем он отличается от других? От тех, которые были из Чечни или которые из Грузии? Ничем. Здесь, на востоке Украины, я о них не слышал, но для нас разницы нет, кто он по национальности. В первую очередь он военный преступник. Все. Это самое главное. Психолог: бывает так, что мотив ощущать значимость уводит человека по деструктивному сценарию. А иногда ему ещё нужен зритель. Читайте здесь.