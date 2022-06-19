«Это будет Москва». Татьяна Лугина рассказала, где откроют шоурум мерча Первого в России

Экономика задавала тон всю неделю. Об общемировых проблемах, о многочисленных кризисах, санкционном, продовольственном, климатическом, которые переживает планета говорили и на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Робот-бариста, виртуальная прогулка по Башкорстостану. Что происходило на экономическом форуме в Петербурге? Читать здесь.

Крупные маркетплейсы готовы к продвижению продукции белорусской легкой промышленности. Теперь наши товары в интернет-магазинах в строке поиска будут занимать одни из лидирующих позиций. Эта еще одна договоренность, достигнутая на форуме. Ждут в России открытия шоурума мерча Первого. «Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет». Председатель «Беллегпрома» рассказала о сотрудничестве с этими площадками