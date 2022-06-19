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«Это будет Москва». Татьяна Лугина рассказала, где откроют шоурум мерча Первого в России

19 июня 2022 18:01
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Экономика задавала тон всю неделю. Об общемировых проблемах, о многочисленных кризисах, санкционном, продовольственном, климатическом, которые переживает планета говорили и на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

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«Это будет Москва». Татьяна Лугина рассказала, где откроют шоурум мерча Первого в России-1

Крупные маркетплейсы готовы к продвижению продукции белорусской легкой промышленности. Теперь наши товары в интернет-магазинах в строке поиска будут занимать одни из лидирующих позиций. Эта еще одна договоренность, достигнутая на форуме. Ждут в России открытия шоурума мерча Первого.

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«Это будет Москва». Татьяна Лугина рассказала, где откроют шоурум мерча Первого в России-4

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
Это будет Москва, уже определена точка. И непосредственно идет подготовка, ремонтные работы. Дополняется коллекция. Определили, что входом в российский рынок будет Москва. Хотя предложения поступают из множества регионов.

# Одежда # общество # Татьяна Лугина # Александр Лукашенко # Анастасия Ярощик-Корниенко # Фотофакт

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