Ректор Академии управления: «Поляки уже заявляли открыто, что их интересует то Западная Беларусь, то вообще вся Беларусь»

Новости Беларуси. Где фальшь и нацизм синонимы? Как не пропустить в белорусский менталитет общеевропейские националистические тренды? Тему недопущения героизации нацизма обсудили в очередном выпуске общественно-политического ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Игорь Александрович, мы приняли этот закон о недопущении реабилитации нацизма для того, чтобы защититься от этой идеологии, которая (ползучая) подбирается? Алена Сырова, СТВ:

Почему именно сейчас? Неужели не было необходимости раньше?

Игорь Марзалюк, историк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Я считаю, что лучше позже, чем никогда. Это тенденция глорификации нацизма и ползучий криптонацизм. Так, в псевдонаучных текстах, в блогосфере тренды четко проявляются с 1990-х, кульминация наступила где-то уже в 2006 – 2010-м, когда более 600 сайтов, блогов с криптонацистских позиций освящали события Великой Отечественной. Кирилл Казаков:

И август наверняка же повлиял, потому что изменил, грубо говоря, отношение к бело-красно-белому знамени, полотнищу. Игорь Марзалюк:

Дело в том, что если мы с вами посмотрим идеологию, риторику, концепты свой-чужой, враг-друг, которыми пользовались и пользуются те, кто противостоит сегодня власти, фундаментальные эти концепты оттуда, из 1940-х. Потому что в 2020 году мы столкнулись с расчеловечиванием, с попытками расколоть нацию, и как раз все это делалось на уровне тех же многих идеологем и стереотипов, характерных для пропагандистских текстов, которые извергали с 1941 по 1944 год на этой земле.

Кирилл Казаков:

Вы много писали в последние месяца полтора и рассказывали в интервью о бело-красно-белом флаге. Сейчас, когда Генпрокуратура сделала заявление, что, вполне вероятно, этот закон придет к тому, что этот флаг будет признан экстремистским. Насколько это возможно и насколько он действительно имеет и заслуживает этого? Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:

Мы прекрасно все видели, кадры хроники существуют, фотоснимки, на которых очевидно, что бело-красно-белое полотнище использовалось коллаборационистскими, белорусскими формированиями вплоть до оккупации. Естественно, происходило и уничтожение населения, поэтому, я думаю, тут вполне такой исход возможен. Но я бы еще на что обратил ваше внимание. Почему коллаборационисты белорусские в большинстве своем не понесли наказания и спокойно эмигрировали на Запад? Потому что надо вспомнить, каким образом нацистская Германия сформировалась. По сути дела, Гитлера привели к власти, поддержали страны Запада. Если бы не их поддержка, Германия бы не сформировалась. А с какой целью это делалось? С целью направить на Восток агрессию Германии. Не получилось в то время, в 1940-е, не вышло, Германия была разгромлена, поэтому надо было сохранить по максимум тот потенциал, который можно было, чтобы продолжить холодную войну и сейчас тоже использовать эти наработки, которые в то время были.