Ректор Академии управления: «Поляки уже заявляли открыто, что их интересует то Западная Беларусь, то вообще вся Беларусь»
Новости Беларуси. Где фальшь и нацизм синонимы? Как не пропустить в белорусский менталитет общеевропейские националистические тренды? Тему недопущения героизации нацизма обсудили в очередном выпуске общественно-политического ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Игорь Александрович, мы приняли этот закон о недопущении реабилитации нацизма для того, чтобы защититься от этой идеологии, которая (ползучая) подбирается?
Алена Сырова, СТВ:
Почему именно сейчас? Неужели не было необходимости раньше?
Игорь Марзалюк, историк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Я считаю, что лучше позже, чем никогда. Это тенденция глорификации нацизма и ползучий криптонацизм. Так, в псевдонаучных текстах, в блогосфере тренды четко проявляются с 1990-х, кульминация наступила где-то уже в 2006 – 2010-м, когда более 600 сайтов, блогов с криптонацистских позиций освящали события Великой Отечественной.
Кирилл Казаков:
И август наверняка же повлиял, потому что изменил, грубо говоря, отношение к бело-красно-белому знамени, полотнищу.
Игорь Марзалюк:
Дело в том, что если мы с вами посмотрим идеологию, риторику, концепты свой-чужой, враг-друг, которыми пользовались и пользуются те, кто противостоит сегодня власти, фундаментальные эти концепты оттуда, из 1940-х. Потому что в 2020 году мы столкнулись с расчеловечиванием, с попытками расколоть нацию, и как раз все это делалось на уровне тех же многих идеологем и стереотипов, характерных для пропагандистских текстов, которые извергали с 1941 по 1944 год на этой земле.
Кирилл Казаков:
Вы много писали в последние месяца полтора и рассказывали в интервью о бело-красно-белом флаге. Сейчас, когда Генпрокуратура сделала заявление, что, вполне вероятно, этот закон придет к тому, что этот флаг будет признан экстремистским. Насколько это возможно и насколько он действительно имеет и заслуживает этого?
Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:
Мы прекрасно все видели, кадры хроники существуют, фотоснимки, на которых очевидно, что бело-красно-белое полотнище использовалось коллаборационистскими, белорусскими формированиями вплоть до оккупации. Естественно, происходило и уничтожение населения, поэтому, я думаю, тут вполне такой исход возможен. Но я бы еще на что обратил ваше внимание. Почему коллаборационисты белорусские в большинстве своем не понесли наказания и спокойно эмигрировали на Запад? Потому что надо вспомнить, каким образом нацистская Германия сформировалась. По сути дела, Гитлера привели к власти, поддержали страны Запада. Если бы не их поддержка, Германия бы не сформировалась. А с какой целью это делалось? С целью направить на Восток агрессию Германии. Не получилось в то время, в 1940-е, не вышло, Германия была разгромлена, поэтому надо было сохранить по максимум тот потенциал, который можно было, чтобы продолжить холодную войну и сейчас тоже использовать эти наработки, которые в то время были.
Кирилл Казаков:
Вот смотрите, книжка, которая напечатана белорусским издательством «Голиафы», но на деньги польского посольства. Книжка, которая рассказывает о том, где какие героические захоронения польских солдат существуют по всей Беларуси. У меня сложилось впечатление, как вы начали говорить про то, что в 30-е годы Германию создали для того, чтобы она воевала против Советского Союза. У меня складывается впечатление, что Польша – это новая Германия.
Вячеслав Данилович:
Вполне закономерно складывается впечатление. Действительно, польская элита руководящая, польские структуры активно продвигают этот свой взгляд и стремятся исказить память историческую на постсоветском пространстве, чтобы использовать его в геополитической борьбе. Не секрет, но поляки уже заявляли открыто, что их интересует то Западная Беларусь, то вообще вся Беларусь целиком. Они видят великую Речь Посполитую «от можа до можа», где Польша играет главенствующую роль.
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