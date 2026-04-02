Минчанин потерял 20 тысяч рублей, инвестируя в фальшивую биржу

Жертвой онлайн-мошенников стал 54-летний житель столицы. Мужчина в течение месяца инвестировал в фальшивую биржу и потерял около 20 тысяч рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Минчанин увидел в интернете рекламу «выгодных инвестиций» и перешел по ссылке.
– Вы позвонили в службу милиции 102.
– Чтобы сделать заявление, что меня кинули на 8 тысяч долларов. Это якобы фондовая биржа. Инвестируешь небольшую сумму. Сначала началось со 100 долларов, поэтому я в принципе легко и на это дело повелся.
Анастасия Ковалевская, старший инспектор ГИОС УВД администрации Советского района Минска:
Под руководством куратора мужчина в течение месяца вложил в биржу около 20 тысяч рублей и видел прирост капитала. Когда заявитель пытался вывести заработанное, возникли трудности. Платформа одобрила перевод лишь в 145 рублей. Минчанин обратился за помощью к куратору. Женщина объяснила ситуацию тем, что нужно вложить еще 750 долларов, и тогда выводить заработанное можно будет без ограничений. Мужчина перевел указанную сумму, но вывести деньги все равно не смог и обратился в милицию.
По этому факту проводится проверка. Милиция напоминает: переписку и любые финансовые операции необходимо вести только на официальных биржах. Не переходите по сомнительным ссылкам и не доверяйте незнакомым «консультантам».