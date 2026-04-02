Минчанин потерял 20 тысяч рублей, инвестируя в фальшивую биржу

Жертвой онлайн-мошенников стал 54-летний житель столицы. Мужчина в течение месяца инвестировал в фальшивую биржу и потерял около 20 тысяч рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минчанин увидел в интернете рекламу «выгодных инвестиций» и перешел по ссылке.

– Вы позвонили в службу милиции 102.

– Чтобы сделать заявление, что меня кинули на 8 тысяч долларов. Это якобы фондовая биржа. Инвестируешь небольшую сумму. Сначала началось со 100 долларов, поэтому я в принципе легко и на это дело повелся.