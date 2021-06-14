Есть люди со статусом «негражданин». Как сейчас проявляется нацизм в разных странах?

Новости Беларуси. Где фальшь и нацизм синонимы? Как не пропустить в белорусский менталитет общеевропейские националистические тренды? Тему недопущения героизации нацизма обсудили в очередном выпуске общественно-политического ток-шоу «По существу». Литва. В 2017 году одной из гимназий в Шауляе присвоено имя Йонаса Норейки – одного из вождей лесных братьев, пособника нацистов и участника уничтожения евреев. В августе 1941-го он стал главой Шяуляйского уезда. Именно он приказал поместить всех евреев, живших в том регионе, в гетто и отобрать у них все имущество. Фактически, он издал приказ о создании этого гетто, в котором позже были расстреляны тысячи еврейских мужчин, женщин и детей. Возмущения общественности, особенно еврейской, литовскую власть не волновали.

Удар по репутации Норейки (его еще называли «генералом Ветра») нанесла внучка – американская журналистка латышского происхождения Сильвия Фоти. Она собиралась написать биографию великого человека, однако в конце концов сделала чудовищное открытие. Книга «Внучка нациста» буквально в начале 2021 года поступила в продажу в США, но наибольший резонанс вызвала в Прибалтике. Покопавшись в родоводе и архивах, она вынесла вердикт: дед был кабинетным убийцей, он подписывал указы, отправляя тысячи еврее на смерть. Кстати, мемориальную доску того самого «генерала Ветра» раскололи. Разбил ее известный литовский адвокат Станисловас Томас, после чего сам вызвал полицию. Правда, власти доску вновь восстановили.

В Риге регулярно проходят марши ветеранов СС. Городские власти никак этому не препятствуют. В школьных программах героизируются антисоветские пронацистские бандформирования. Благодаря пропаганде рейтинг ультраправой партии «Национальное объединение» практически сравнялся с рейтингом самой популярной оппозиционной партией «Согласие». Стоит отметить, что в странах Прибалтики существует откровенно нацистская правовая практика – тысячи людей по факту происхождения обладают статусом «негражданин» и поражены во многих правах. Регулярны факельные шествия и марши неонацистов в Эстонии.

К слову, недавно Светлана Тихановская из рук высокопоставленного чиновника получила в награду Железный крест. Это официальная награда в современной Эстонии. Визуально она явно отсылает к Железным крестам Третьего рейха, которыми награждались особо отличившиеся перед фюрером военные и гражданские.

В Польше сейчас неонацистская радикальная партия фактически у власти. За последние годы там было уничтожено или демонтировано более 420 монументов, установленных в честь советских воинов-освободителей. Вандалы регулярно оскверняют места захоронений. Институт национальной памяти, который проводит откровенно пронацистскую политику, фактически монопольно управляет научным и историческим сообществом, книгоизданием и прессой.

Самым пышным цветом неонацизм расцвел у наших южных соседей. 13 июня в Киеве в Михайловском сквере прошла торжественная церемония прощания с нацистским коллаборантом, ветераном дивизии СС «Галиция» Орестом Васкулом, прожившим 94 года.

В последний путь эсэсовца с государственными почестями провожала рота Почетного караула Президентского полка Вооруженных сил Украины, активисты националистических организаций, члены «Резерва дивизии СС». Факельные шествия в честь нацистского палача Степана Бандеры стали обыденностью. Батальон «Азов», который признан нацистским на международном уровне, тем не менее играет важную роль в силовых структурах Украины. Вчера в честь него прошли публичные торжества.