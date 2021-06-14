Вадим Гигин про бчб-флаг: мы на протяжении десятка лет проводили политику повышенной терпимости к этим признакам национализма

Новости Беларуси. Где фальшь и нацизм синонимы? Как не пропустить в белорусский менталитет общеевропейские националистические тренды? Тему недопущения героизации нацизма обсудили в очередном выпуске общественно-политического ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Вадим Францевич, почему этот флаг фашистский? Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ:

2018 год, у нас отмечают почти на официальном уровне только в последний момент, потому что эксперты обратились, и Президент принял такое решение – убрали государственное празднование 100-летия БНР. Флаги легально возле оперного театра. О чем мы вообще говорим? Мы де-факто эти годы перед 9 августа этот бело-красно-белый флаг сами легализовали. А что, у нас не печатались стихи Арсеньевой? Мы «Магутны Божа» показывали, у нас фестиваль в Могилеве шел «Магутны Божа». А почему они это исполняют? Да потому, что мы сами, и в том числе наши чиновники, на протяжении десятка лет, если не больше, де-факто проводили политику повышенной терпимости к этим признакам национализма. Кирилл Казаков:

Говорят, что это было противопоставление советской идеологии. Есть люди со статусом «негражданин». Как сейчас проявляется нацизм в разных странах?

Вадим Гигин:

Так у нас обсуждали некоторые чиновники, чтобы – вдумайтесь просто – придать этому бело-красно-белому флагу статус историко-культурной ценности и накануне столетия БНР принять от Ивонки Сурвиллы тестаменты от этой рады БНР. От кого, какие тестаменты мы собирались принимать? От Янки Запрудника, Язэпа Сажича, от этих полицаев, которые там были, от Миколы Абрамчика, который был одним из создателей коллаборационистских структур? И у нас это обсуждалось, в газетах публиковалось. Мы не обращали до 9 августа на это внимания. 9 августа встряхнуло белорусское общество. Более того, я уверен, что использование бчб-флага оттолкнуло от этого движения очень многих людей. Посмотрите, как только его стали использовать, людей на улицах стало меньше. Не надо недооценивать белорусов. У белорусов есть генетическая память. Они прекрасно помнят, что это за флаг. Я хорошо помню конец 1980-х, когда на сборищах БНФ, на этих маршах впервые появился флаг, и что говорили ветераны. Нацистский флаг появился, полицайский. Уже тогда об этом говорили. Как только в 1991 году в этом хаосе, неразберихе его сделали государственным, тут же началась кампания в прессе, подняли вопрос ветеранские организации о том, чтобы это флаг убрать. Конечно же, Лукашенко, когда его избрали Президентом в 1994 году, чувствуя эти народные настроения, вынес вопрос на референдум. 14 мая народ этот флаг отверг, с 1995 года к этому определению «полицайский» добавилось определение «бнфовский» флаг. Мы это все хорошо помним и будем об этом говорить. Но потом, когда мы стали проводить политику сближения с Западом, повышенной терпимости к этим националистическим формированиям, стали немножко закрывать на это глаза, думая, что таким заигрыванием мы придем к гражданскому миру. В августе мы увидели, к какому гражданскому миру мы пришли. Вадим Гигин про Валдаса Адамкуса: «Говорит: а вы знаете, я не убивал евреев. Да какая разница, кого ты убивал?»