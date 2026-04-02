День единения народов – президенты Беларуси и России обменялись поздравлениями

В Беларуси и России сегодня отмечают День единения народов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 30 лет назад был подписан Договор об образовании Сообщества Беларуси и России, который стал фундаментом для создания Союзного государства.

По случаю праздника президенты двух стран обменялись поздравлениями. Председатель Высшего госсовета Союзного государства Александр Лукашенко отметил, что за 30 лет, прошедшие с даты подписания Договора об образовании Сообщества Беларуси и России, этот интеграционный проект доказал свои жизнеспособность, устойчивость и эффективность.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Убежден, что заданный в начале 2026 года Высшим государственным советом Союзного государства темп стратегического партнерства Беларуси и России в полной мере отвечает запросу наших народов на повышение уровня благосостояния и качества жизни, сохранение гарантий мира и стабильности. Лукашенко направил поздравление с Днем единения народов Беларуси и России. В свою очередь Владимир Путин отметил, что за три десятилетия со времени образования Сообщества двух стран удалось очень многое сделать для развития взаимовыгодных интеграционных связей и плодотворного сотрудничества.