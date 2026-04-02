День единения народов – президенты Беларуси и России обменялись поздравлениями

В Беларуси и России сегодня отмечают День единения народов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 30 лет назад был подписан Договор об образовании Сообщества Беларуси и России, который стал фундаментом для создания Союзного государства.
В Беларуси и России сегодня отмечают День единения народов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 30 лет назад был подписан Договор об образовании Сообщества Беларуси и России, который стал фундаментом для создания Союзного государства.
По случаю праздника президенты двух стран обменялись поздравлениями. Председатель Высшего госсовета Союзного государства Александр Лукашенко отметил, что за 30 лет, прошедшие с даты подписания Договора об образовании Сообщества Беларуси и России, этот интеграционный проект доказал свои жизнеспособность, устойчивость и эффективность.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Убежден, что заданный в начале 2026 года Высшим государственным советом Союзного государства темп стратегического партнерства Беларуси и России в полной мере отвечает запросу наших народов на повышение уровня благосостояния и качества жизни, сохранение гарантий мира и стабильности.
Лукашенко направил поздравление с Днем единения народов Беларуси и России.
В свою очередь Владимир Путин отметил, что за три десятилетия со времени образования Сообщества двух стран удалось очень многое сделать для развития взаимовыгодных интеграционных связей и плодотворного сотрудничества.
Владимир Путин, Президент России:
Наши граждане пользуются равными правами и возможностями на всей территории Союзного государства. Москва и Минск согласовывают ключевые параметры макроэкономической, денежно-кредитной и социальной политики, координируют усилия в сферах международной деятельности, обороны и безопасности».
Президент России напомнил, что в ходе заседания Высшего государственного совета Союзного государства в феврале 2026 года намечен комплекс мер по дальнейшему продвижению интеграционных процессов на различных направлениях.
Отметим, за три десятилетия Беларусь и Россия прошли путь, который сегодня называют примером успешного объединения стран на принципах равноправия и взаимного уважения. Союзное государство уверенно движется к научно-технологическому суверенитету, осваивает новые рынки, повышает качество товаров и услуг. Несмотря на внешние вызовы, удалось сохранить производство, занятость и динамику развития экономики. Для граждан двух стран этот день – символ нерушимого братства, духовного родства и настоящей дружбы.