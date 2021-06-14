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«Принципиальные лицемеры». Мария Захарова об уходе журналистов BBC с пресс-конференции МИД в Минске

14 июня 2021 17:42
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Новости Беларуси. Развитие ситуации с рейсом авиакомпании Ryanair, выезд из Беларуси отдельных представителей польского национального меньшинства, транзит нелегальных мигрантов через территорию нашей страны, новые обстоятельства вокруг дела Романа Протасевича. В Минске прошел брифинг по актуальным вопросам для представителей СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент с Ryanair и обстоятельства дела вокруг Романа Протасевича. О чём ещё говорили на брифинге МИД?

Мария Захарова прокомментировала выходку журналистов BBC, которые демонстративно ушли с пресс-конференции в Минске, и предположила, как бы это выглядело где-то в другом месте.

«Принципиальные лицемеры». Мария Захарова об уходе журналистов BBC с пресс-конференции МИД в Минске-1

Мария Захарова, официальный представитель МИД России:
Я очень надеюсь, что когда-нибудь то же самое журналисты Би-би-си смогут повторить на пресс-конференции с участием Джулиана Ассанжа. Принципиальные лицемеры.

# Международная политика # Мария Захарова # Джулиан Ассанж

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