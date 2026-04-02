Полет на луну – США отправили астронавтов к спутнику Земли

Историческое событие произошло в США. С мыса Канаверал во Флориде люди снова отправились на Луну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пуск ракеты состоялся впервые за более чем четверть века. В составе космической миссии трое американцев и канадец.

Планируется, что астронавты за 10 дней совершат полет, который не предусматривает высадку на Луну, и вернутся на Землю. Их путешествие неоднократно откладывалось из-за технических проблем. НАСА пришлось перенести запуск на два месяца. Не обошлось без инцидентов и на этот раз. За несколько часов до старта специалистам пришлось экстренно устранять технические неполадки. Теперь, если все пройдет по плану, астронавты установят рекорд: они удалятся от Земли на 400 тысяч километров.