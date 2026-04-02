Британия оказалась в шаге от нехватки лекарств

Ближневосточный конфликт добрался до аптек Великобритании. Глава Национальной службы здравоохранения страны заявил, что Королевство оказалось буквально в шаге от нехватки некоторых лекарств и медицинских принадлежностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причина – перебои поставок, вызванные ситуацией вокруг Ирана. Запасов некоторых препаратов хватит всего на несколько дней. И вопрос «смогут ли их быстро пополнить» остается открытым. Около 75 % лекарств Великобритания закупает за рубежом, а ключевые компоненты для производства медикаментов чаще всего поступают из Азии.

Проблема усугубляется логистикой. Основная часть товаров следует через Ормузский пролив, а из-за блокады судоходство там почти полностью остановлено. Новые партии лекарств не доходят, а уже имеющиеся запасы стремительно истощаются.