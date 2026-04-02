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Британия оказалась в шаге от нехватки лекарств

02 апреля 2026 07:57
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Ближневосточный конфликт добрался до аптек Великобритании. Глава Национальной службы здравоохранения страны заявил, что Королевство оказалось буквально в шаге от нехватки некоторых лекарств и медицинских принадлежностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британия оказалась в шаге от нехватки лекарств-2

Причина – перебои поставок, вызванные ситуацией вокруг Ирана. Запасов некоторых препаратов хватит всего на несколько дней. И вопрос «смогут ли их быстро пополнить» остается открытым. Около 75 % лекарств Великобритания закупает за рубежом, а ключевые компоненты для производства медикаментов чаще всего поступают из Азии. 

Проблема усугубляется логистикой. Основная часть товаров следует через Ормузский пролив, а из-за блокады судоходство там почти полностью остановлено. Новые партии лекарств не доходят, а уже имеющиеся запасы стремительно истощаются. 

Британия оказалась в шаге от нехватки лекарств-4

Джим Маккей, главный исполнительный директор Национальной службы здравоохранения Великобритании:
Мы действительно обеспокоены этим. За последние месяцы у нас уже было несколько сбоев в поставках, связанных с ключевыми лекарствами. Некоторые из них рискуют закончиться в течение нескольких недель, для других это может занять несколько дней.

В Национальной фармацевтической ассоциации успокаивают: дефицита пока нет. Но аптеки фиксируют тревожный скачок цен, что эксперты считают ранним, но верным сигналом надвигающихся проблем. 

# Экономический кризис # Международная политика # Новости Великобритании # Медицина

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