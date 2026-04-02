Вступительная – 2026! Рассказываем, что изменится для абитуриентов при сдаче ЦТ и ЦЭ

Прозрачность, объективность и доверие – основа вступительной кампании. Эти вопросы, в том числе новшества для абитуриентов при сдаче централизованных тестирований и экзаменов, обсудили на выездном заседании профильной Постоянной комиссии Совета Республики. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одно из изменений – в бланке ответов теперь указывают идентификационный номер вместо номера паспорта. Это поможет избежать путаницы при замене документа и получении результатов испытаний. Также официально закреплен запрет на вынос информации о ходе тестирования или экзамена на любых носителях.

Наталия Павлюченко, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

Основной запрос, если мы говорим про новации, – это открытость вступительной кампании. То есть усиливаются все информационные моменты, вступают инструменты дистанционной регистрации, получение из информационного поля тех либо иных сведений о том, как ты прошел вступительные экзамены, как ты прошел тесты.

Очень волнует общество, как формируется тестовое задание, насколько прозрачна система формирования тестовых заданий, чтобы действительно подготовиться и твоя подготовка была оправдана.