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Вступительная – 2026! Рассказываем, что изменится для абитуриентов при сдаче ЦТ и ЦЭ

02 апреля 2026 07:53
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Прозрачность, объективность и доверие – основа вступительной кампании. Эти вопросы, в том числе новшества для абитуриентов при сдаче централизованных тестирований и экзаменов, обсудили на выездном заседании профильной Постоянной комиссии Совета Республики. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вступительная – 2026! Рассказываем, что изменится для абитуриентов при сдаче ЦТ и ЦЭ-2

Одно из изменений – в бланке ответов теперь указывают идентификационный номер вместо номера паспорта. Это поможет избежать путаницы при замене документа и получении результатов испытаний. Также официально закреплен запрет на вынос информации о ходе тестирования или экзамена на любых носителях.

Вступительная – 2026! Рассказываем, что изменится для абитуриентов при сдаче ЦТ и ЦЭ-4

Наталия Павлюченко, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:
Основной запрос, если мы говорим про новации, – это открытость вступительной кампании. То есть усиливаются все информационные моменты, вступают инструменты дистанционной регистрации, получение из информационного поля тех либо иных сведений о том, как ты прошел вступительные экзамены, как ты прошел тесты. 

Очень волнует общество, как формируется тестовое задание, насколько прозрачна система формирования тестовых заданий, чтобы действительно подготовиться и твоя подготовка была оправдана. 

Белорусские вузы увеличивают количество бюджетных мест.

# Образование в Беларуси # Высшее образование в Беларуси # Наталия Павлюченко # Вступительная кампания

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