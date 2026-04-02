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Белорусские вузы увеличивают количество бюджетных мест

02 апреля 2026 07:54
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Государство и общество заинтересованы в качественном образовании, ведь будущее экономики напрямую зависит от высококвалифицированных кадров. Поэтому в последние годы был принят ряд решений, влияющих на эффективность вступительной кампании, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские вузы увеличивают количество бюджетных мест-2

В последние годы упрощены условия проведения экзаменов и расширены возможности для получения востребованных профессий: развиваются новые направления, растет число бюджетных мест.

Вступительная – 2026! Рассказываем, что изменится для абитуриентов при сдаче ЦТ и ЦЭ.

Белорусские вузы увеличивают количество бюджетных мест-4

Игорь Жук, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:
Что касается Гродненского медицинского университета, в прошлом году у нас было 70 платных мест, а вместо этих 70 платных мест у нас сегодня будет плюс 150 бюджетных мест. Это говорит о том, что мы расширяем возможности наших абитуриентов для поступления в наши медицинские университеты. Особенность вторая – целевой прием в прошлом году у нас в среднем был 80 %, в этом году он составляет (в зависимости от специальности) в среднем 65 %. 

В 2026 году будет предоставлено более 117 тысяч учебных мест, в том числе свыше 93 тысяч – на бюджетной основе.

# Образование в Беларуси # Высшее образование в Беларуси # Игорь Жук

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