Верит ли Владимир Путин информации, которую ему озвучил Президент Беларуси? Ответил он сам

Новости Беларуси. Развитие ситуации с рейсом авиакомпании Ryanair, выезд из Беларуси отдельных представителей польского национального меньшинства, транзит нелегальных мигрантов через территорию нашей страны, новые обстоятельства вокруг дела Романа Протасевича. В Минске прошел брифинг по актуальным вопросам для представителей СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Реакция на информацию, которая была озвучена в Национальном пресс-центре, не заставила себя ждать.

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В интервью телеканалу NBC журналист спросил, верит ли Владимир Путин информации, которую ему озвучил Президент Беларуси. На что президент России ответил: «А почему мне ему не верить?» И удивился, почему никто не спрашивает у пилота, принуждали ли его к посадке самолета или нет.