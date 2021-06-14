Вадим Гигин про Валдаса Адамкуса: «Говорит: а вы знаете, я не убивал евреев. Да какая разница, кого ты убивал?»

Новости Беларуси. Где фальшь и нацизм синонимы? Как не пропустить в белорусский менталитет общеевропейские националистические тренды? Тему недопущения героизации нацизма обсудили в очередном выпуске общественно-политического ток-шоу «По существу».
Новости Беларуси. Где фальшь и нацизм синонимы? Как не пропустить в белорусский менталитет общеевропейские националистические тренды? Тему недопущения героизации нацизма обсудили в очередном выпуске общественно-политического ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Вадим Александрович, когда видим эти кадры, вспоминаем кадры, которые снимала хроника еще в прошлом веке. Как историк вы, наверное, знаете, что есть такая теория, что история развивается по спирали. Спираль просто вернулась в то время?
Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ:
Можно и так рассуждать, но здесь мне видится абсолютно четкий план. Давайте вернемся к истории послевоенной. Дело в том, что коллаборационисты, которые сбежали на Запад, они же не понесли наказания. Фактически Соединенные Штаты Америки и Канада – это две главные страны, которые взяли под защиту тех, кто был в полицайских формированиях, уничтожал евреев, уничтожал славян. Почему? Потому что они составили основу антисоветского фронта. А это мощная организация, туда входили «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа», институты по изучению и исследованию СССР, различные так называемые конгрессовые комитеты белорусов, украинцев, других народов и так далее. Все их руководство – это были бывшие активные коллаборационисты, в том числе участники военных организаций. Что произошло? Де-факто Соединенные Штаты Америки тем, кто участвовал в геноциде и в холокосте в том числе, дали индульгенцию, об этом нужно прямо говорить. Если ты участвуешь в борьбе против Советского Союза на стороне Запада в годы холодной войны, тебе де-факто прощались вплоть до конца 80-х, до начала 90-х годов преступления в годы Второй мировой войны. Почему некоторые до 90-х, и уже старенькие, в колясках, их возили и выдавали органам?
Кирилл Казаков:
Потому что оставались героями тогда у Запада, да?
Вадим Гигин:
Потому что Советский Союз пал, уже можно было там удовлетворять запросы и так далее. И была сформирована идеология. Вы показывали кадры – наши прибалтийские соседи – ведь там высадился десант – в Литве, Латвии, Эстонии – этих эмигрантских структур. Две трети из них, если не больше – это бывшие активные коллаборационисты, которые в том числе с оружием в руках совершали преступления на территории Беларуси. Яркий пример – Валдас Адамкус. Человек, который был президентом Литвы. Да, он, говорят, пришел летом 1944-го. Но что такое лето 1944-го? Кто летом 1944 года мог прийти сражаться на стороне Гитлера? Самый отпетый подонок. И он не раскаялся, он говорит: а вы знаете, я не убивал евреев. Да какая разница, кого ты убивал?
Кирилл Казаков:
Людей вообще убивать нельзя.
Вадим Гигин:
Вы подумайте, в 1944 году человек воюет в формированиях под гитлеровским командованием. Каждый его выстрел, каждый день, когда этот подонок носил форму, оттягивал освобождение Треблинки, Майданека, Освенцима. Там, где Бухенвальд, Дахау, там, где томились тысячи людей. И он был президентом Литвы – какую вы политику хотите?
Кирилл Казаков:
Почему поляки, прибалты, украинцы приняли эту политику? Они закрыли на это глаза, они не вспомнили, или, как сейчас модно говорить, они действительно манкуртами стали? Литовцы же живут, делают бизнес, строят культурные заведения, музей, открывают порты, латвийцы занимаются тем же. Кажется, а чем мы хуже?
Вадим Гигин:
Надо разводить политику. Понимаете, на самом деле, если бы не присоединение Прибалтики к Советскому Союзу, и Литва, и Латвия, и Эстония – об этом нужно говорить прямо – были бы государствами-сателлитами Германии. Это были бы государства, которые по итогам Второй мировой войны несли бы такую же ответственность, как Италия, Румыния, Венгрия. И даже в большей степени. И только потому что они были союзными республиками, они избежали на международном уровне осуждения за участие в нацистских преступлениях. И сейчас пользуются этим.