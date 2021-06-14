Вадим Гигин про Валдаса Адамкуса: «Говорит: а вы знаете, я не убивал евреев. Да какая разница, кого ты убивал?»

Новости Беларуси. Где фальшь и нацизм синонимы? Как не пропустить в белорусский менталитет общеевропейские националистические тренды? Тему недопущения героизации нацизма обсудили в очередном выпуске общественно-политического ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Вадим Александрович, когда видим эти кадры, вспоминаем кадры, которые снимала хроника еще в прошлом веке. Как историк вы, наверное, знаете, что есть такая теория, что история развивается по спирали. Спираль просто вернулась в то время? Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ:

Можно и так рассуждать, но здесь мне видится абсолютно четкий план. Давайте вернемся к истории послевоенной. Дело в том, что коллаборационисты, которые сбежали на Запад, они же не понесли наказания. Фактически Соединенные Штаты Америки и Канада – это две главные страны, которые взяли под защиту тех, кто был в полицайских формированиях, уничтожал евреев, уничтожал славян. Почему? Потому что они составили основу антисоветского фронта. А это мощная организация, туда входили «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа», институты по изучению и исследованию СССР, различные так называемые конгрессовые комитеты белорусов, украинцев, других народов и так далее. Все их руководство – это были бывшие активные коллаборационисты, в том числе участники военных организаций. Что произошло? Де-факто Соединенные Штаты Америки тем, кто участвовал в геноциде и в холокосте в том числе, дали индульгенцию, об этом нужно прямо говорить. Если ты участвуешь в борьбе против Советского Союза на стороне Запада в годы холодной войны, тебе де-факто прощались вплоть до конца 80-х, до начала 90-х годов преступления в годы Второй мировой войны. Почему некоторые до 90-х, и уже старенькие, в колясках, их возили и выдавали органам?

Кирилл Казаков:

Потому что оставались героями тогда у Запада, да? Вадим Гигин:

Потому что Советский Союз пал, уже можно было там удовлетворять запросы и так далее. И была сформирована идеология. Вы показывали кадры – наши прибалтийские соседи – ведь там высадился десант – в Литве, Латвии, Эстонии – этих эмигрантских структур. Две трети из них, если не больше – это бывшие активные коллаборационисты, которые в том числе с оружием в руках совершали преступления на территории Беларуси. Яркий пример – Валдас Адамкус. Человек, который был президентом Литвы. Да, он, говорят, пришел летом 1944-го. Но что такое лето 1944-го? Кто летом 1944 года мог прийти сражаться на стороне Гитлера? Самый отпетый подонок. И он не раскаялся, он говорит: а вы знаете, я не убивал евреев. Да какая разница, кого ты убивал? Кирилл Казаков:

Людей вообще убивать нельзя.