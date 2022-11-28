«Реклама сделает своё дело». Как забыть о привычном импортном товаре и перейти на белорусский аналог?

Новости Беларуси. Потребительская тема: что почем? Действительно ли ассортимент на полках сдал позиции? Почему из универмагов пропали бешеные скидки? Стоп-прайс – это акция или реальный баланс экономики? На площадке ток-шоу « По существу » все заинтересованные стороны и участники торговли.

Сергей Некрашевич, генеральный директор Минского мясокомбината:

Конечно, в определенной мере да. Мы сегодня не повышаем на определенные группы товаров, а на некоторые даже действительно, может, из-за этого и произошла дефляция, что вынуждены снижать цены. Но это все обоснованно, и с точки зрения экономики и себестоимости тоже все укладывается.

Алена Сырова, СТВ:

Но вы же тоже все равно в плюсе остаетесь?

Владимир Поздняков, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

На секундочку, такой момент, вынуждены снижать – это, наверное, неправильно, когда мы говорим вынуждены. Это ведь для конечного потребителя, покупателя. Другое дело, не в ущерб себе.

Алена Сырова:

Но и производитель не может оставаться в минусе.

Сергей Некрашевич:

Сегодня и производитель идет с точки зрения заполнения рынка тем продуктом, который сегодня под санкциями – это итальянские виды продукции, испанские: прошутто, чоризо. В том числе и про импортозамещение. И там есть возможность тоже где-то заработать, но предложить по более приемлемой цене аналогичный по качеству товар.