«Реклама сделает своё дело». Как забыть о привычном импортном товаре и перейти на белорусский аналог?

Новости Беларуси. Потребительская тема: что почем? Действительно ли ассортимент на полках сдал позиции? Почему из универмагов пропали бешеные скидки? Стоп-прайс – это акция или реальный баланс экономики? На площадке ток-шоу «По существу» все заинтересованные стороны и участники торговли.
Кирилл Казаков, СТВ:
Сергей Иванович, а производители социальную ответственность на себя возложили?
Сергей Некрашевич, генеральный директор Минского мясокомбината:
Конечно, в определенной мере да. Мы сегодня не повышаем на определенные группы товаров, а на некоторые даже действительно, может, из-за этого и произошла дефляция, что вынуждены снижать цены. Но это все обоснованно, и с точки зрения экономики и себестоимости тоже все укладывается.
Алена Сырова, СТВ:
Но вы же тоже все равно в плюсе остаетесь?
Владимир Поздняков, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:
На секундочку, такой момент, вынуждены снижать – это, наверное, неправильно, когда мы говорим вынуждены. Это ведь для конечного потребителя, покупателя. Другое дело, не в ущерб себе.
Алена Сырова:
Но и производитель не может оставаться в минусе.
Сергей Некрашевич:
Сегодня и производитель идет с точки зрения заполнения рынка тем продуктом, который сегодня под санкциями – это итальянские виды продукции, испанские: прошутто, чоризо. В том числе и про импортозамещение. И там есть возможность тоже где-то заработать, но предложить по более приемлемой цене аналогичный по качеству товар.
Алена Сырова:
Но, понимаете, скорее всего, потребитель с неохотой будет этот товар брать, потому что будет какое-то предубеждение. Возможно, когда-нибудь мы к этому придем, а пока что приходится довольствоваться тем, что есть. И когда человек, приходя в магазин, привык брать стиральный порошок определенной марки и тут его не находит, прежде, чем он выберет что-то из белорусского, что будет соответствовать его запросу, пройдет немало времени.
Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:
Здесь нам поможет телевидение. Реклама сделает свое дело. Нам нужно больше рекламировать своих производителей. И, поверьте, по импортозамещению Минский мясокомбинат уже делает хорошую продукцию.
Алена Сырова:
Тем не менее базой мы обеспечены, а все остальное наживем.
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