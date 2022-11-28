«Установлены жёсткие надбавки». Как теперь поднимают цены на товары?

Новости Беларуси. Потребительская тема: что почем? Действительно ли ассортимент на полках сдал позиции? Почему из универмагов пропали бешеные скидки? Стоп-прайс – это акция или реальный баланс экономики? На площадке ток-шоу «По существу» все заинтересованные стороны и участники торговли.
Алена Сырова, СТВ:
Кстати, получается, что сейчас условный производитель одежды, например, для того, чтобы поднять цены на свою новую коллекцию осень-зима, он должен прийти к местным властям?
Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:
Если он вневедомственный, он заходит к местным властям. Созданы комиссии в Минске и во всех областях. В основном председатели комиссии – это зампреды по экономике. Приходит производитель в «одно окно», заявляет, что ему надо утвердить цены, например, на новую группу товаров. Комиссия собирается, рассматривает его предложение, просьбу, калькуляцию. Мы, например, приглашаем в основном производителя, чтобы услышать, чтобы посмотреть, чтобы обосновать. Он говорит, почему ему 10 % недостаточно, просит 15-20 %, например. Мы смотрим, почему 20 % рентабельности мы можем согласовать.
Алена Сырова:
Такая нагрузка весомая на местные власти.
Надежда Лазаревич:
Да. У нас много субъектов, и сегодня была комиссия. У нас уже шесть комиссий прошло за это время.
Кирилл Казаков, СТВ:
Надежда Анатольевна, а импортеры точно так же приходят?
Надежда Лазаревич:
Нет, у импортеров другая ситуация, они не приходят.
Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
У импортеров другая ситуация. Им установлены жесткие надбавки – вот основное отличие. Наш производитель, если ему надо поднять или согласовать новую цену, он идет в местные власти. А импортеру четко нарезали, что больше такого процента ты не можешь поднять цены.
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