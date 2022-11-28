«Установлены жёсткие надбавки». Как теперь поднимают цены на товары?

Алена Сырова, СТВ: Кстати, получается, что сейчас условный производитель одежды, например, для того, чтобы поднять цены на свою новую коллекцию осень-зима, он должен прийти к местным властям?

Новости Беларуси. Потребительская тема: что почем? Действительно ли ассортимент на полках сдал позиции? Почему из универмагов пропали бешеные скидки? Стоп-прайс – это акция или реальный баланс экономики? На площадке ток-шоу « По существу » все заинтересованные стороны и участники торговли.

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:

Если он вневедомственный, он заходит к местным властям. Созданы комиссии в Минске и во всех областях. В основном председатели комиссии – это зампреды по экономике. Приходит производитель в «одно окно», заявляет, что ему надо утвердить цены, например, на новую группу товаров. Комиссия собирается, рассматривает его предложение, просьбу, калькуляцию. Мы, например, приглашаем в основном производителя, чтобы услышать, чтобы посмотреть, чтобы обосновать. Он говорит, почему ему 10 % недостаточно, просит 15-20 %, например. Мы смотрим, почему 20 % рентабельности мы можем согласовать.

Алена Сырова:

Такая нагрузка весомая на местные власти.

Надежда Лазаревич:

Да. У нас много субъектов, и сегодня была комиссия. У нас уже шесть комиссий прошло за это время.

Кирилл Казаков, СТВ:

Надежда Анатольевна, а импортеры точно так же приходят?

Надежда Лазаревич:

Нет, у импортеров другая ситуация, они не приходят.