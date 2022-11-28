Отмечали Новый год и слушали Лукашенко. Как китайский филолог влюбился в Беларусь?

Новости Беларуси. За 6 000 километров от Родины чувствовать себя как дома. Китаец закончил аспирантуру в Гомеле и решил остаться в Беларуси. Изучает национальную культуру и восхищается экологией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, что удивляет в белорусах молодого филолога, узнавала Анна Корольчук.

Филолог Цзи Хехе приехал в Беларусь три года назад. На китайских сайтах прочитал хорошие отзывы о нашей стране и университетах и решил продолжить образование именно здесь.

Цзи Хехе, филолог:

Когда я еще учился в Китае, я познакомился с ребятами из Минска. Мы вместе гуляли, обедали, вместе отмечали Новый год и слушали выступление Лукашенко. Они на меня произвели очень хорошее впечатление. Кроме того, наши преподаватели тоже часто рекомендовали, Минск – это очень чистый город.

Подходящую программу молодой человек подобрал все же не в столице, а в Гомельском государственном университете имени Франциска Скорины. Поступил в аспирантуру и быстро адаптировался к местной жизни. Цзи Хехе:

Молоко, мороженое, колбаса, шоколад очень качественные у вас. И у нас в Китае уже эти продукты продаются. За эти 2-3 года уже открылось несколько магазинов белорусской продукции.

Еще китайца покорила природа, свежий и чистый воздух. В его родных местах больше смога из-за заводов и производств. Чтобы увидеть все красоты, Цзи Хехе, или просто Дима, любит путешествовать. Кроме Минска и Гомеля побывал в Мозыре, Рогачеве и на Дне белорусской письменности в Добруше.

Цзи Хехе:

Это в Добруше. Там День белорусской письменности. Это поезд, тоже супер. Раньше не видел таких. Совершенно другая архитектура и бережное хранение национальных традиций. Аспирант восхищается белорусской культурой и с гордостью показывает две вышиванки с орнаментом в своем гардеробе. Цзи Хехе:

Мне сказали, что каждый узел имеет какое-то значение.

Наталья Кадетова, заведующая филиалом Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций имени Ф. Шклярова:

Этот узор у тебя называется восьмирошка. У индейцев это путеводная звезда, у нас это Вифлеемская звезда в христианской традиции, кто-то считает его солнцем. Однако в первую очередь уроженца Поднебесной покорили сами люди, отзывчивые и бескорыстные. Может, поэтому после защиты кандидатской диссертации по русской литературе он решил остаться здесь.

Цзи Хехе:

Здесь мы чувствуем себя как дома, все отлично, недорого, мне нравится. Всем друзьям тоже очень нравится эта страна. Отношения между нашими странами находятся на самом лучшем этапе в истории. В китайских новостях много новостей о Беларуси. Особенно сын Лукашенко Коля, он очень известный в Китае, почти все знают его. Пока филолог подыскивает себе постоянное место преподавателя в столичных университетах, педагогические навыки тренирует в Институте Конфуция в Гомеле.

Анна Корольчук, корреспондент:

Сейчас Цзи Хехе ведет курсы китайского языка для белорусов – студентов и взрослых. Знакомит их с миром иероглифов. Вот так, к примеру, по-китайски будет «Столичное телевидение». Белорусско-китайские отношения в университете развивают давно. Именно на филологическом факультете более 10 лет назад появился кабинет Конфуция, который преобразовали в Институт. Действует и совместная учебная программа между вузом и Шанхайским профессиональным институтом индустрии, коммерции и иностранных языков. Часто ее выпускники остаются в Гомеле и заканчивают магистратуру. А совсем недавно две аспирантки вуза получили премии посла КНР за достижения в изучении китайского языка.

Елена Полуян, декан филологического факультета Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины:

У нас с китайскими студентами, магистрантами, аспирантами никогда не было никаких проблем. Люди действительно приезжают сюда получить образование. А мы стараемся все, что в наших силах, им дать.