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Новости по тегу #Сергей Некрашевич

Желтые и шоколадные томаты! Парниково-тепличный комбинат Минска расширяет ассортимент
31 марта 2026 07:25

Желтые и шоколадные томаты! Парниково-тепличный комбинат Минска расширяет ассортимент

Холодный душ и правильный срез – как сохранить свежесть розы надолго?
11 марта 2026 17:49

Холодный душ и правильный срез – как сохранить свежесть розы надолго?

Лазаревич провела встречу с представителями предприятий объединения «Столичная торговля и услуги»
30 июля 2025 17:36

Лазаревич провела встречу с представителями предприятий объединения «Столичная торговля и услуги»

В Минском парниково-тепличном комбинате вырастили около 230 тысяч тюльпанов
07 марта 2025 17:45

В Минском парниково-тепличном комбинате вырастили около 230 тысяч тюльпанов

Владимир Кухарев посетил Минский парниково-тепличный комбинат
18 февраля 2025 17:59

Владимир Кухарев посетил Минский парниково-тепличный комбинат

Обеспечить минчан овощами к новогодним праздникам. Готов ли парниково-тепличный комбинат к морозам?
14 сентября 2024 14:14

Обеспечить минчан овощами к новогодним праздникам. Готов ли парниково-тепличный комбинат к морозам?

Юбилейные торжества прошли в Заводском, Советском и Октябрьском районах. Чем гордятся их жители?
17 марта 2023 19:54

Юбилейные торжества прошли в Заводском, Советском и Октябрьском районах. Чем гордятся их жители?

«Реклама сделает своё дело». Как забыть о привычном импортном товаре и перейти на белорусский аналог?
28 ноября 2022 18:59

«Реклама сделает своё дело». Как забыть о привычном импортном товаре и перейти на белорусский аналог?

Гриц: «Опять Карфаген должен быть разрушен». Почему цены регулировать начали только после совещания у Президента?
28 ноября 2022 18:33

Гриц: «Опять Карфаген должен быть разрушен». Почему цены регулировать начали только после совещания у Президента?

Почему нарушений нет, а проблемы есть? Рассказываем, от чего зависят цены в магазинах
28 ноября 2022 17:52

Почему нарушений нет, а проблемы есть? Рассказываем, от чего зависят цены в магазинах

Диалоговую площадку создали на белорусском мясокомбинате. Какие вопросы стали ключевыми?
15 февраля 2022 15:17

Диалоговую площадку создали на белорусском мясокомбинате. Какие вопросы стали ключевыми?

«Выходим на рынок с новыми видами продукции». Что готовит для покупателей старейший мясокомбинат Беларуси?
09 ноября 2021 20:23

«Выходим на рынок с новыми видами продукции». Что готовит для покупателей старейший мясокомбинат Беларуси?