Новости по тегу #Сергей Некрашевич

Первые партии новинок ожидаются на полках магазинов в апреле.
Обрезают, в кипяток секунд на 30. Вы можете увидеть, как распрямляются лепесточки, листочки у розочки. Потом надо обязательно достать, ошпаренное отрезать наискосок и в холодную водичку.
Говорили о необходимости совершенствования взаимодействия между производителями и предприятиями розничной торговли, гостиничного бизнеса и общественного питания.
Каждый сезон белорусские предприятия наращивают объемы производства цветочной продукции.
В рамках реализации госпрограммы «Аграрный бизнес» была проведена масштабная модернизация производственных мощностей предприятия.
Сейчас дозревают урожай огурцов, перцев и томатов. Еще немного – и витаминная продукция отправится в торговые сети.
06 октября 2026 14:41
06 октября 2026 14:31
06 октября 2026 14:30
06 октября 2026 14:29
06 октября 2026 14:24
06 октября 2026 14:12
06 октября 2026 14:10
06 октября 2026 14:09