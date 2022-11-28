«Людей будут в принципе увольнять с работы». Почему дефляция – это не всегда хорошо?

Новости Беларуси. Потребительская тема: что почем? Действительно ли ассортимент на полках сдал позиции? Почему из универмагов пропали бешеные скидки? Стоп-прайс – это акция или реальный баланс экономики? На площадке ток-шоу «По существу» все заинтересованные стороны и участники торговли.

Наталья Шаблинская, директор Ассоциации розничных сетей:

На этой дискуссии несколько раз прозвучал термин «дефляция». Я бы хотела своих коллег направить на то, что термин этот может быть хорошим только в очень коротком периоде времени. Потому что именно такой период приводит к тому, что люди убирают свои деньги куда-нибудь подальше, покупают поменьше, производственные программы надо сворачивать. Георгий Гриц, экономический аналитик:

О чем вы говорите, дефляция – это значит цены, наоборот, не обесцениваются, растут цены. Наталья Шаблинская:

И людей будут в принципе увольнять с работы. Это международная практика и международный термин. Яркий пример дефляции – это депрессия в Америке в 1930 годах.

Владимир Поздняков, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

Здесь абсолютно другая история, здесь идет просто выравнивание. Был предвестником этого совещания прогноз правительства – уровень инфляции 18 % недопустим. Сейчас это просто выравнивание. Поэтому здесь те опасения, которые вы заявляете, могут быть только в долгосрочной перспективе. Наталья Шаблинская:

Совершенно верно, я и сказала про долгосрочный период.

Алена Сырова, СТВ:

А я попрошу наших режиссеров нам показать чат, как раз таки были комментарии от наших зрителей из Западной Европы. Вот говорят об Италии, Германии. Очень много мы в последнее время видим разных картинок. Конечно, мы тоже можем допускать, что это часть информационной игры, но вместе с тем, идет речь о том, что там действительно не хватает определенных товаров. Так вот, почему вроде как прогрессивные западные власти на меры, схожие с белорусскими, не решаются, Георгий Васильевич?