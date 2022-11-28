«Людей будут в принципе увольнять с работы». Почему дефляция – это не всегда хорошо?
Новости Беларуси. Потребительская тема: что почем? Действительно ли ассортимент на полках сдал позиции? Почему из универмагов пропали бешеные скидки? Стоп-прайс – это акция или реальный баланс экономики? На площадке ток-шоу «По существу» все заинтересованные стороны и участники торговли.
Наталья Шаблинская, директор Ассоциации розничных сетей:
На этой дискуссии несколько раз прозвучал термин «дефляция». Я бы хотела своих коллег направить на то, что термин этот может быть хорошим только в очень коротком периоде времени. Потому что именно такой период приводит к тому, что люди убирают свои деньги куда-нибудь подальше, покупают поменьше, производственные программы надо сворачивать.
Георгий Гриц, экономический аналитик:
О чем вы говорите, дефляция – это значит цены, наоборот, не обесцениваются, растут цены.
Наталья Шаблинская:
И людей будут в принципе увольнять с работы. Это международная практика и международный термин. Яркий пример дефляции – это депрессия в Америке в 1930 годах.
Владимир Поздняков, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:
Здесь абсолютно другая история, здесь идет просто выравнивание. Был предвестником этого совещания прогноз правительства – уровень инфляции 18 % недопустим. Сейчас это просто выравнивание. Поэтому здесь те опасения, которые вы заявляете, могут быть только в долгосрочной перспективе.
Наталья Шаблинская:
Совершенно верно, я и сказала про долгосрочный период.
Алена Сырова, СТВ:
А я попрошу наших режиссеров нам показать чат, как раз таки были комментарии от наших зрителей из Западной Европы. Вот говорят об Италии, Германии. Очень много мы в последнее время видим разных картинок. Конечно, мы тоже можем допускать, что это часть информационной игры, но вместе с тем, идет речь о том, что там действительно не хватает определенных товаров. Так вот, почему вроде как прогрессивные западные власти на меры, схожие с белорусскими, не решаются, Георгий Васильевич?
Георгий Гриц:
Во-первых, как не решаются? Решаются. Опять-таки на нефть потолок установили, на газ. Я еще раз говорю, мы тут выдаем за ноу-хау, в учебниках будет учиться на нас, что мы регулируем цены. От 10 % до 30 % регулируют цены в развитых странах – это раз. Германия тоже страна, достойная подражания. У них есть специальная комиссия, где производители приходят и обосновывают повышение цен. У них на те же медикаменты, однозначно социальная группа товаров, регулируются цены надбавкой 23 % – уровень для розничной торговли. То есть фактически мы, не зная их методологии, изобрели свою, которая уже есть. Это нормально, это подтверждает правильность выбранного пути, поэтому у них есть это, особенно в сегодняшних социальных потрясениях, где действительно идет обнищание людей, где идут социальные протесты, сменяется правительство – та же Италия. Они сейчас фактически где-то в одной лодке с нами. И в этих условиях, условиях военных, горячих действий, региональных торговых войн, социальная ответственность бизнеса всего должна быть выше, чем год назад – вот, о чем я говорю. Может быть, через год-два эта ситуация изменится, но сегодня все должны быть социальны.
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