«Продовольствие быстро перестроилось». Богданов рассказал, у кого в торговле возникли проблемы из-за санкций

Новости Беларуси. Потребительская тема: что почем? Действительно ли ассортимент на полках сдал позиции? Почему из универмагов пропали бешеные скидки? Стоп-прайс – это акция или реальный баланс экономики? На площадке ток-шоу «По существу» все заинтересованные стороны и участники торговли. Кирилл Казаков, СТВ:

Как сети сейчас будут конкурировать? Раньше они конкурировали скидками, удобством расположения, метражом магазина. А сейчас чем, если цены везде одинаковые?

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Все сохранилось. Все скидки, вся система сохранилась, никаких проблем здесь нет. Но чтобы найти новые формы конкуренции, конечно, надо будет подумать.

Георгий Гриц, экономический аналитик:

Сегодня маржинальность торговых сетей определяется не социальной группой товаров, а группой товаров второй, третьей категории. Логистику надо развивать. Та же «е-доставка». Надо брать товары с высокой маржинальностью. Там регулируется порядка 300 позиций. Это надо упереться. Алена Сырова, СТВ:

Не соглашусь, что цены везде одинаковые. Мне кажется, от торговой сети к торговой сети плюс-минус они разнятся. Георгий Гриц:

Надо говорить о целевой группе. Огульно вы правы, но есть целевая группа, которая регулируется государством. И эти цены приблизительно должны быть одинаковыми. Алена Сырова:

Конечно, приблизительно они и есть одинаковые. Но разница все равно есть. И ассортимент разнится.

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:

У нас же большие сети в основном имеют свои импортные поставки. Они знают свои контракты, по которым им ввозят группу товара. У каждой сети есть свои прямые поставщики, наработанные годами. Это прямой импорт, который они отрабатывают и сами поставляют сюда определенную группу товаров. Георгий Гриц:

Ситуация поменялась радикально. Многие поставщики фирменные, корпоративные клиенты ушли из-за санкций, а потому что МАРТ или кто-то плохо работал. Ситуация немножко другая, чем была в прошлом году. И поправку надо делать на эту ситуацию.