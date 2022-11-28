«Продовольствие быстро перестроилось». Богданов рассказал, у кого в торговле возникли проблемы из-за санкций
Новости Беларуси. Потребительская тема: что почем? Действительно ли ассортимент на полках сдал позиции? Почему из универмагов пропали бешеные скидки? Стоп-прайс – это акция или реальный баланс экономики? На площадке ток-шоу «По существу» все заинтересованные стороны и участники торговли.
Кирилл Казаков, СТВ:
Как сети сейчас будут конкурировать? Раньше они конкурировали скидками, удобством расположения, метражом магазина. А сейчас чем, если цены везде одинаковые?
Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Все сохранилось. Все скидки, вся система сохранилась, никаких проблем здесь нет. Но чтобы найти новые формы конкуренции, конечно, надо будет подумать.
Георгий Гриц, экономический аналитик:
Сегодня маржинальность торговых сетей определяется не социальной группой товаров, а группой товаров второй, третьей категории. Логистику надо развивать. Та же «е-доставка». Надо брать товары с высокой маржинальностью. Там регулируется порядка 300 позиций. Это надо упереться.
Алена Сырова, СТВ:
Не соглашусь, что цены везде одинаковые. Мне кажется, от торговой сети к торговой сети плюс-минус они разнятся.
Георгий Гриц:
Надо говорить о целевой группе. Огульно вы правы, но есть целевая группа, которая регулируется государством. И эти цены приблизительно должны быть одинаковыми.
Алена Сырова:
Конечно, приблизительно они и есть одинаковые. Но разница все равно есть. И ассортимент разнится.
Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:
У нас же большие сети в основном имеют свои импортные поставки. Они знают свои контракты, по которым им ввозят группу товара. У каждой сети есть свои прямые поставщики, наработанные годами. Это прямой импорт, который они отрабатывают и сами поставляют сюда определенную группу товаров.
Георгий Гриц:
Ситуация поменялась радикально. Многие поставщики фирменные, корпоративные клиенты ушли из-за санкций, а потому что МАРТ или кто-то плохо работал. Ситуация немножко другая, чем была в прошлом году. И поправку надо делать на эту ситуацию.
Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Но это шанс для наших производителей – воспользоваться ситуацией и нарастить производство.
Алексей Богданов:
Больших проблем на белорусском рынке нет. Замещаются новыми товарными группами. У нас такого «исхода» не было и нет сегодня. Мы же ходим по полкам. Что-то показали. Это мы видели в конце дня – утром все возвращалось на свои места. Переходный период есть, что греха таить. Ситуация с каждым днем все лучше. Уже, зайдя в магазин, мы видим, что прорехов нет.
Алена Сырова:
Когда закончится этот переходный период?
Алексей Богданов:
Думаю, что в ближайшее время. Сложно делать прогнозы. Продовольствие быстро перестроилось. Самая сложная группа в переходном периоде – это непродовольственные товары. Представьте, вы фирма, у вас завезли на полгода товар. Поменялись условия торговли. Покупали по одному курсу в начале года, сегодня другой, надо перестроиться, дооценить непонятно как. Мы разъясняли это день и ночь всем субъектам хозяйствования. Сделали регламенты административных процедур новых. И сегодня большинству понятно, как работать. И даже те компании, которые не грузили, ждали разъяснения, уже сегодня грузят. Постепенно ситуация будет все лучше и лучше становиться.
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