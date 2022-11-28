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Алексей Богданов: «Смотреть на то, как завышаются и неконтролируемо растут цены, было невозможно»

28 ноября 2022 17:44
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Новости Беларуси. Потребительская тема: что почем? Действительно ли ассортимент на полках сдал позиции? Почему из универмагов пропали бешеные скидки? Стоп-прайс – это акция или реальный баланс экономики? На площадке ток-шоу «По существу» все заинтересованные стороны и участники торговли.

Алексей Богданов: «Смотреть на то, как завышаются и неконтролируемо растут цены, было невозможно»-1

Алена Сырова, СТВ:
А почему раньше этим вопросом не занимались? Как раз таки когда глава государства то самое совещание проводил, он довольно жестко поставил вопрос перед теми же сенаторами, депутатами, людьми, представляющими власть. Почему на эту проблему своевременно не обратили внимание?

Алексей Богданов: «Смотреть на то, как завышаются и неконтролируемо растут цены, было невозможно»-4

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Вы знаете, и в мировой практике так, и у нас. В спокойные времена, в нормальные времена регулировать особо ничего не нужно. Регулируется монополистом и доминантой, во всем мире так. Но когда неспокойные времена, рост цен, геополитическая обстановка сложнейшая и санкционная политика кругом, спекуляция своеобразная идет, конечно, смотреть на то, как завышаются и неконтролируемо растут цены, было невозможно. Просто было субъектам хозяйствования, поставщикам, импортерам, даже производителям проще всего свои затраты переложить на плечи конечного потребителя. И цена растет.

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# Государственная политика в области ценообразования # общество # Кирилл Казаков # Алена Сырова # Алексей Богданов # Александр Лукашенко # Фотофакт

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