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Новости по тегу #Государственная политика в области импортозамещения

Особое внимание – качеству. Радошковичский керамический завод расширил линейку производства
11 сентября 2026 14:28

Особое внимание – качеству. Радошковичский керамический завод расширил линейку производства

Новинку оценили в Китае и США! Как белорусское кондитерское предприятие покоряет мировые рынки
03 сентября 2026 15:05

Новинку оценили в Китае и США! Как белорусское кондитерское предприятие покоряет мировые рынки

Импортозамещение на полную мощность: в Могилеве запустили энергоэффективное производство утеплителя
22 мая 2026 17:12

Импортозамещение на полную мощность: в Могилеве запустили энергоэффективное производство утеплителя

В Беларуси начали делать проволоку для резки кристаллов – раньше у нас такое не производили
29 сентября 2025 18:09

В Беларуси начали делать проволоку для резки кристаллов – раньше у нас такое не производили

В Гродно работает уникальное для Беларуси предприятие – их продукты импортозамещающие и экологичные
21 августа 2025 08:38

В Гродно работает уникальное для Беларуси предприятие – их продукты импортозамещающие и экологичные

Лазаревич: мы видим, что и в 2025-м лидирующие позиции в импортозамещении останутся за Минском
19 февраля 2025 17:08

Лазаревич: мы видим, что и в 2025-м лидирующие позиции в импортозамещении останутся за Минском

Время действовать – как в Беларуси развивают яблочную историю? Примеры успешного плодоводства
21 сентября 2024 16:50

Время действовать – как в Беларуси развивают яблочную историю? Примеры успешного плодоводства

Поставки идут более чем в 36 стран мира! Рассказываем, каких успехов достиг МАЗ к своему 80-летию
09 августа 2024 18:37

Поставки идут более чем в 36 стран мира! Рассказываем, каких успехов достиг МАЗ к своему 80-летию

Первый заместитель председателя Мингорисполкома с рабочим визитом посетила модернизированное предприятие «Крион»
22 июля 2024 17:38

Первый заместитель председателя Мингорисполкома с рабочим визитом посетила модернизированное предприятие «Крион»

Новый завод по производству порошковых красок открыли в Вилейском районе
04 июля 2024 17:43

Новый завод по производству порошковых красок открыли в Вилейском районе

Белорусские предприятия активно наращивают экспорт в Россию – это не только молочка и тракторы
06 июня 2024 16:47

Белорусские предприятия активно наращивают экспорт в Россию – это не только молочка и тракторы

Стародорожское предприятие по переработке овощей и фруктов проведёт модернизацию – вектор на импортозамещение
31 мая 2024 18:53

Стародорожское предприятие по переработке овощей и фруктов проведёт модернизацию – вектор на импортозамещение