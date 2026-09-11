Новости по тегу #Государственная политика в области импортозамещения

На предприятии запустили новый цех тротуарной плитки и бортов. Линия позволит изготавливать до 70 квадратных метров стройматериала в час.
Только в 2026 году в центральном регионе планируют реализовать более 90 масштабных инвестиционных проектов на общую сумму порядка 3 миллиардов рублей.
Идея родилась из кризиса. На строительном рынке Беларуси несколько лет подряд в пик сезона не хватало минераловатных плит – ключевого утеплителя.
«Еще продолжается освоение производства, потому что это достаточно сложный продукт. Это проволока толщиной 0,16 мм – это практически волос. Причем с покрытием», – рассказали в отдела управления качеством БМЗ.
Из отходов текстильных фабрик в Гродно делают импортозамещающие средства личной гигиены – полностью натуральные и безвредные для кожи.
«В части программы импортозамещения мы тоже занимаем лидирующую позицию по показателям в стране. Это говорит о том, что наш бизнес, наши промышленные предприятия создают очень много импортозамещающей продукции», – рассказала первый заместитель председателя Мингорисполкома.
Перестать кланяться импортному яблоку – на это нацеливает аграриев Президент. Александр Лукашенко в ходе вчерашнего визита на фермерские яблоневые сады в Минской области.
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