«Развитие идёт своими законами». Воспринимает ли Запад идею создания новой Конституции в Беларуси?

Новости Беларуси. Кто выставляет барьеры и строит новые теории заговора на пути к референдуму по Конституции? Как в Беларуси готовятся к самому громкому политическому событию 2022 года? Все острые вопросы обсудили эксперты в студии ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Каждый должен понимать, для чего идти на референдум, для чего менять Конституцию. Как неоднократно говорили, есть в нашем обществе и тот пласт людей, которым и так хорошо, и так нормально. Мы же развивались 25 лет как-то, очень даже преуспели. Зачем что-то менять? Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Если у какой-то части общества возникает запрос, значит надо хотя бы обратить на них внимание, которые говорят, что мы бы хотели. Например, я так понимаю, что в этой редакции Конституции будет статья, которая предусматривает развитие атомной, но мирной энергетики. В 1994-1996 году мы себе после Чернобыля представить себе это не могли. А после этого развитие технологий и АЭС привело к тому, что мы об этом сейчас говорим.

Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

И это нормально. Мы построили, а теперь англичане собираются за нами строить.

Ирина Довгало, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Развитие идет своими законами. Если вы возьмете 5-летнего ребенка и 25 лет человека – это совершенно разные люди. Или 1996 год, когда молодая республика на заре своего становления суверенитета, когда путем проб и ошибок, маленькими шажочками, пробуя идти, нащупывая свой путь, как быть. И сегодня, когда мы за такой период, казалось бы, для истории 25 лет – это не эпоха. А для нас она получилась реальной эпохой. Мы сегодня выросли. Алена Сырова:

И созрели, чтобы принимать определенные решения.

Кирилл Казаков:

Мобильного телефона 25 лет назад не было, а сейчас у многих тут половина жизни. Поэтому технологии растут. Я бы поспорил по поводу, что эта Конституция и принятая на референдуме будет для кого-то победой. Здесь нет победы. То, что ты пришел на референдум, ты не победил. Возможно, единственная победа – это над собой, ты поступил по уму. Алена Сырова:

И осмелился взять на себя ответственность за принятое решение. Виталий Уткин:

Это будет победа на международном уровне, международного права. Когда все страны имеют сейчас свои Конституции, будут смотреть, как у нас опять. И опять вернутся к нашей методике: политика – народ – глава государства. В каком мире живут. В отличие от них.

Кирилл Казаков:

В 1996 году из Дроздов взяли и уехали все послы. И было такое: ай, и что же будет? Сейчас многие молодые люди об этом не знают. Кажется, что если у нас уехал французских посол, то это катастрофа. У нас была ситуация еще хуже, но нашего Президента не сломать подобными действиями. Ирина Довгало:

Не бойтесь потерять тех, кто не побоялся потерять вас. Чем ярче горят мосты, тем светлее дорога впереди. Кирилл Казаков:

Если нашу Конституцию и референдум признают такие партнеры, как Россия, Китай и региональный лидер Турция, что скорее всего произойдет, то я думаю, что европейские страны… Что зависит от какой-то Черногории? При всем уважении к народу Черногории. Ирина Довгало:

Первые темы – это легитимность власти. Хотят они или не хотят, это будет самый первый и главный результат, поэтому проведение референдума сегодня со всех сторон (политической, экономической, социальной) будет. Хотят они или нет.