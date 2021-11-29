«Развитие идёт своими законами». Воспринимает ли Запад идею создания новой Конституции в Беларуси?
Новости Беларуси. Кто выставляет барьеры и строит новые теории заговора на пути к референдуму по Конституции? Как в Беларуси готовятся к самому громкому политическому событию 2022 года? Все острые вопросы обсудили эксперты в студии ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Каждый должен понимать, для чего идти на референдум, для чего менять Конституцию. Как неоднократно говорили, есть в нашем обществе и тот пласт людей, которым и так хорошо, и так нормально. Мы же развивались 25 лет как-то, очень даже преуспели. Зачем что-то менять?
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Если у какой-то части общества возникает запрос, значит надо хотя бы обратить на них внимание, которые говорят, что мы бы хотели. Например, я так понимаю, что в этой редакции Конституции будет статья, которая предусматривает развитие атомной, но мирной энергетики. В 1994-1996 году мы себе после Чернобыля представить себе это не могли. А после этого развитие технологий и АЭС привело к тому, что мы об этом сейчас говорим.
Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
И это нормально. Мы построили, а теперь англичане собираются за нами строить.
Ирина Довгало, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Развитие идет своими законами. Если вы возьмете 5-летнего ребенка и 25 лет человека – это совершенно разные люди. Или 1996 год, когда молодая республика на заре своего становления суверенитета, когда путем проб и ошибок, маленькими шажочками, пробуя идти, нащупывая свой путь, как быть. И сегодня, когда мы за такой период, казалось бы, для истории 25 лет – это не эпоха. А для нас она получилась реальной эпохой. Мы сегодня выросли.
Алена Сырова:
И созрели, чтобы принимать определенные решения.
Кирилл Казаков:
Мобильного телефона 25 лет назад не было, а сейчас у многих тут половина жизни. Поэтому технологии растут. Я бы поспорил по поводу, что эта Конституция и принятая на референдуме будет для кого-то победой. Здесь нет победы. То, что ты пришел на референдум, ты не победил. Возможно, единственная победа – это над собой, ты поступил по уму.
Алена Сырова:
И осмелился взять на себя ответственность за принятое решение.
Виталий Уткин:
Это будет победа на международном уровне, международного права. Когда все страны имеют сейчас свои Конституции, будут смотреть, как у нас опять. И опять вернутся к нашей методике: политика – народ – глава государства. В каком мире живут. В отличие от них.
Кирилл Казаков:
В 1996 году из Дроздов взяли и уехали все послы. И было такое: ай, и что же будет? Сейчас многие молодые люди об этом не знают. Кажется, что если у нас уехал французских посол, то это катастрофа. У нас была ситуация еще хуже, но нашего Президента не сломать подобными действиями.
Ирина Довгало:
Не бойтесь потерять тех, кто не побоялся потерять вас. Чем ярче горят мосты, тем светлее дорога впереди.
Кирилл Казаков:
Если нашу Конституцию и референдум признают такие партнеры, как Россия, Китай и региональный лидер Турция, что скорее всего произойдет, то я думаю, что европейские страны… Что зависит от какой-то Черногории? При всем уважении к народу Черногории.
Ирина Довгало:
Первые темы – это легитимность власти. Хотят они или не хотят, это будет самый первый и главный результат, поэтому проведение референдума сегодня со всех сторон (политической, экономической, социальной) будет. Хотят они или нет.
Дмитрий Кудин, председатель Озерицко-Слободского сельского исполнительного комитета, депутат Смолевичского районного Совета депутатов:
И народ готов прийти на референдум, ждет референдума и принятия Конституции. То, что мы в спокойном ключе проведем этот референдум, я даже не сомневаюсь.
Кирилл Казаков:
Поддержка пути, который продолжает Президент.
Дмитрий Кудин:
Конечно.
Вадим Боровик, политолог:
Это один из способов сохранения мира на нашей территории. Посмотрите, все страны, которые увлеклись революцией, или экономически отстали, или утратили часть своих территорий. Лидеры по индексу развития человеческого потенциала – Россия, Казахстан, Беларусь. У нас не было революций, у нас было все эволюционно. Киргизия – пять революций, одна из самых отсталых стран по этому индексу. Поэтому коллеги, успокойтесь, вам будут обещать, призывать из интернета, а нам надо сохранить Беларусь и мир на нашей земле.
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