«Мобильная медицина, заботливая поликлиника». Какие задачи были поставлены перед медиками на ВНС?

Новости Беларуси. Сейчас о тех, кто представлял интересы тысяч трудовых коллективов и миллионов семей на Всебелорусском народном собрании. Эдакий социальный портрет делегата, от слесаря до парламентария, от комбайнера до главного врача. Люди разного возраста, профессий и социальных групп, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. С какими мыслями они ехали на всенародный форум и с какими соображениями вернулись оттуда? Репортаж Галины Буро.

Вот это лапароскопическая установка, которую мы совсем недавно приобрели, позволяет нам производить малоинвазивные лапароскопические операции.





Акцент на качественную и доступную медицину в районе – приоритет в работе главного врача Ивана Загоровского. В 29 лет он стал самым молодым в стране руководителем медучреждения и за два года по многим показателям вывел его на уровень областных клиник. Мечтает, что Щучинская больница сможет вырасти до межрайонного центра, где будет комфортно не только пациентам, но и медицинскому персоналу.





Иван Загоровский, главный врач Щучинской центральной районной больницы, делегат VI Всебелорусского народного собрания:

Я считаю, три критерия для того, чтобы человек хотел жить и работать в определенной местности, в определенном учреждении, – это достойная заработная плата, возможность реализовать себя как специалиста и развиваться, и третье – это жилье. По всем этим позициям мы работаем.





Борьба с оттоком кадров, медпомощь на селе, модернизация материально-технической базы больниц. Такими темами для обсуждения вооружился Иван Загоровский на Всебелорусское народное собрание. Мы побывали в больнице еще накануне отъезда делегата в Минск. Он немного волновался, ведь собирался участвовать в форуме впервые, и пообещал поделиться с нами впечатлениями уже по возвращении домой.





Галина Буро, корреспондент:

Только вчера вечером Иван Загоровский вернулся из Минска. И с самого утра, несмотря на выходной день, пришел на работу, ведь отсутствовал три дня, а для руководителя это много. Надо проверить, все ли в порядке в клинике. И у нас есть возможность прямо сейчас узнать, с какими мыслями после ВНС главврач собирается приступить к работе в новой пятилетке.

Буквально пару минут у Ивана Загоровского есть на неформальное общение. Он с восторгом делится впечатлениями об уровне организации мероприятия, а параллельно рассматриваем содержимое того самом портфеля – их подарили всем делегатам. В числе подарков – ручки с логотипом, органайзер, блокноты и главное...





Основные положения резолюции я представлю коллективу, чтобы коллектив ознакомился с ними.





И словно в подтверждение слов – первая планерка после ВНС. Первый пункт обсуждения – задачи, которые выработали участники форума, в частности и для здравоохранения. Их надо донести до медперсонала.





Иван Загоровский:

Это мобильная медицина, заботливая поликлиника, единый День здоровья, возможность того, чтобы оказывать медицинскую помощь на высоком уровне в 12 межрегиональных центрах. Все это было поставлено перед нами, и мы уже стали частично это реализовывать. На территории нашего района имеется передвижной медицинский комплекс, обслуживает деревни в радиусе 65 километров.





В планах у Ивана Загоровского – реализовать на базе Щучинской больницы высококлассный медицинский проект, аналогов которому нет в стране. Но пока подробности он держит в секрете. Говорит, что всенародный форум помог придать мыслям четкие очертания целей и стремлений современных белорусов: жить в здоровой, процветающей и независимой стране. Теперь дело каждого делегата – передать импульс коллегам, друзьям и соседям.