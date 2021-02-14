Сергей Мусиенко о делегатах ВНС: сейчас по качеству пиджаков не поймешь, откуда и какой профессиональной принадлежности

Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Читайте об этом здесь .

Новости Беларуси. «Люблю Беларусь» – простые и искрение слова, которые на днях подхватили участники большой народной дискуссии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Пустовой, корреспондент: Если честно, то Всебелорусское собрание – это барометр развития общества. На большинстве форумов решали социально-экономические задачи. У этого, что называется, политический мейнстрим. Что же, нация богатеет, поэтому и запросы другие.

Сергей Мусиенко, политолог:

Это как срез жизни страны. Тогда четко было видно, что люди приехали из глубинки, что это рабочий, колхозница, это председатель колхоза.

Евгений Пустовой:

Крестьяне?

Сергей Мусиенко:

Ну, вот это работяга… Вот сейчас по количеству, качеству пиджаков, верхней одежды, прическам женщин совершенно не поймешь, откуда, из какого региона и какой профессиональной принадлежности.

Евгений Пустовой:

Совет Европы?

Сергей Мусиенко:

Ну, хороший такой, европейский нормальный уровень.