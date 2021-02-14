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Евгений Пустовой – Юрию Воскресенскому: «Насколько приятно вы чувствуете себя среди «ябатек»?

14 февраля 2021 16:33
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Новости Беларуси. «Люблю Беларусь» – простые и искрение слова, которые на днях подхватили участники большой народной дискуссии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Читайте об этом здесь.

Евгений Пустовой – Юрию Воскресенскому: «Насколько приятно вы чувствуете себя среди «ябатек»?-1

Евгений Пустовой, корреспондент:
Единство – месседж форума народовластия. То, что волнует всех. Всех, кто против разрушения страны. В фойе Дворца Республики рядом с силовиками – представители конструктивной оппозиции.

Людмила Ковалёва о ВНС: «Собралась родня, чтобы обсудить, как нам всем вместе жить в этой стране»

Евгений Пустовой:
Насколько приятно вы чувствуете себя среди «ябатек»?

Евгений Пустовой – Юрию Воскресенскому: «Насколько приятно вы чувствуете себя среди «ябатек»?-4

Юрий Воскресенский, руководитель проекта «Круглый стол демократических сил»:
Очень комфортно. Не знал, что такие образованные, вежливые и, честно говоря, даже веселые люди. Есть свободный микрофон, каждый может записаться, выступить. Работает редакционная комиссия, мы уже подготовили проекты своих предложений, поэтому все организовано на очень высоком уровне, и думаю, что это событие станет очень таким даже историческим.

Евгений Пустовой – Юрию Воскресенскому: «Насколько приятно вы чувствуете себя среди «ябатек»?-7

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Юрий Воскресенский # Евгений Пустовой # Фотофакт

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