Евгений Пустовой – Юрию Воскресенскому: «Насколько приятно вы чувствуете себя среди «ябатек»?

Евгений Пустовой, корреспондент : Единство – месседж форума народовластия. То, что волнует всех. Всех, кто против разрушения страны. В фойе Дворца Республики рядом с силовиками – представители конструктивной оппозиции.

Юрий Воскресенский, руководитель проекта «Круглый стол демократических сил»:

Очень комфортно. Не знал, что такие образованные, вежливые и, честно говоря, даже веселые люди. Есть свободный микрофон, каждый может записаться, выступить. Работает редакционная комиссия, мы уже подготовили проекты своих предложений, поэтому все организовано на очень высоком уровне, и думаю, что это событие станет очень таким даже историческим.