Тогда страну отвели от пропасти. Почему между первым и шестым ВНС ставят знак равенства?

Новости Беларуси. «Люблю Беларусь» – простые и искрение слова, которые на днях подхватили участники большой народной дискуссии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Всебелорусское народное собрание – шестое в истории суверенной Беларуси. Но по значимости не уступает тому самому – историческому – первому. Тогда вместе отводили страну от пропасти. Сегодня вместе страну сохраним. Евгений Пустовой – о настоящей, народной демократии.

Евгений Пустовой:

Многие между шестым и первым ВНС ставят знак равно. Тогда страну отвели от пропасти. Сейчас задача не провалиться в эту самую геополитическую яму. Инициатива созывать всенародный форум – инициатива Президента. Так мудро самые сложные вопросы решали еще наши предки. В общем, вече – в любом случае более реальная демократия, чем виртуальные фейки и стратегии информационного захвата власти. Вот делегаты, вот микрофон – выходи, критикуй, предлагай. Александр Лукашенко – участникам ВНС: вы сегодня хозяева нашей столицы и нашей Беларуси

Евгений Пустовой:

Два дня напряженной работы. Необходимо заглянуть внутрь и глобальных процессов, и каждого белоруса. ВНС – это не элитарный клуб по интересам. ВНС – это и общегосударственная планерка, это и государственный консилиум. На каждом углу вещают политические элиты – готовы погрузиться с головой в конституционный апгрейд. А многие же в регионах живут прежде всего хлебом насущным. А на земле ведь должен быть хозяин. Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Читайте об этом здесь.

Валентин Зайчук, председатель Каменецкого райисполкома:

Речь Президента емкая, и довольно-таки становится понятно все о том, куда мы идем, как развиваемся. Самый главный посыл – понятно, кто хозяин в доме. И отдавать что-то, передавать кому-то, чтобы перевернуть государство, а в том числе и наши регионы, мы на месте работаем, нам некогда ходить. Поэтому нам все четко, ясно и понятно было и до этого. Я думаю, что все остальные услышали это. Евгений Пустовой:

Это и есть мейнстрим нашего менталитета. В национальном характере перед тем, как поставить точку, мудро обсудить вопрос. Самые сложные и острые.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

За каждым стоят ваши избиратели, трудовые коллективы, общественные организации. Это миллионы, миллионы людей, которые доверили вам быть их голосом в обсуждении и принятии глобальных решений в жизни нашей Беларуси. Решений, которые, как вы знаете, не будут для нас и для общества спонтанными и неожиданными. Мы готовились несколько месяцев: собирали мнения людей, обсуждали самые острые и насущные вопросы, в регионах на базе вузов и общественных организаций активно работали диалоговые площадки. Мы ничего не скрывали. И нам с вами есть что обсудить сегодня.

Евгений Пустовой:

Обсуждали долго. Только в первый день Президент выступал четыре часа. Хотя как выступал – больше вел диалог. Это же не для галочки белорусы собрались вместе. Для того, чтобы провести общегосударственный мозговой штурм. Необходимо ведь обнажить все проблемы, самые мокрые места. Например, в густонаселенном Столинском районе до конца не решен вопрос мелиорации.

Елена Климушко, главный редактор газеты «Навiны Палесся»:

Столинщина – это, конечно же, в первую очередь аграрный регион, поэтому вопросы, которые нас наиболее волнуют, – это продолжение мелиорации, которая нам так необходима, так как земля – наше основное орудие труда. Естественно, наши многодетные семьи, мы хотим им достойные условия и жизни, и труда. Ну и, конечно же, как вы правильно сказали, не глубинка – поэтому мы хотим, чтобы наша молодежь оставалась у нас.

Евгений Пустовой:

Стримы, интервью экспертов, блиц-опросы. Сложнее всего было моим коллегам, которые онлайн транслировали Беларуси и миру подробности и детали форума народовластия. Отдельные СМИ в дни ВНС, не стесняясь, ограничивали себя скромной заметкой: «Когда же Лукашенко отдаст власть?». Другие, наоборот, не успевали обновлять ленты. Каждые 3-5 минут. Уж слишком много ярких цитат. Не сухих, не протокольных.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Андрей Муковозчик – коллега по авторской журналистике СТВ, коллеги по президентскому пулу – здесь много представителей СМИ со всех регионов Беларуси. От обилия телекамер флешке негде упасть. В общем, здесь около полутысячи представителей медийной сферы Беларуси. Журналисты не стеснялись задавать и самые неудобные вопросы, и даже заглядывать в тарелки к делегатам. Что в портфелях делегатов, чем кормят и как работают журналисты? Бекстейдж из Дворца Республики

Евгений Пустовой:

Выше всех в гонке за информацией забралась команда СТВ. В буквальном смысле выше всех. Прямые эфиры мои коллеги вели с шестого этажа Дворца Республики. Под софитами СТВ все кулуары форума.

Третьему гости вопросы – я все ручкой, мне так удобнее. Еще было их в три раза больше, просто я уже отложила эти бумажки.