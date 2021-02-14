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Как День влюблённых стал светским праздником и какой смысл в нём сокрыт? Об этом рассказали в церкви

14 февраля 2021 18:07
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Новости Беларуси. Самый романтичный день в году – 14 февраля все влюбленные обмениваются валентинками и признаются в своих чувствах, а в магазинах любой товар с изображением сердца продается в два раза быстрее и, разумеется, дороже, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Коммерческий подход и глубокий смысл в сердечной календарной дате искала Юлия Мычка.

Чужой праздник очень быстро нашел отклики в наших сердцах. Мы ищем подарки, волнуемся и стараемся угодить всем, кого любим. И сегодня уже даже редко вспоминаем легенды, связанные с этим днем, а ведь в них не только про любовь. Праздник уже давно стал светским, сказали нам в православной церкви. И в нем более глубокий смысл.

Как День влюблённых стал светским праздником и какой смысл в нём сокрыт? Об этом рассказали в церкви-1



Андрей Шаварин, клирик Спасо-Преображенского собора Могилева:
Если мы хотим сделать кому-то добро (своим женщинам, любимым, своим детям, в том числе людям, которые старше нас), мы должны прежде всего себя в чем-то ужать и дарить, одаривать, помогать им, но только не в один День святого Валентина, а по возможности постоянно. Православная церковь призывает не к тому, чтобы брюзжать и говорить: грех, грех, грех. Православная церковь призывает к тому, чтобы наша любовь исходила из наших сердец постоянно, не только в День святого Валентина.

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# День святого Валентина # общество # Андрей Шаварин # Юлия Мычка # Фотофакт

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