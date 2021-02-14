Как День влюблённых стал светским праздником и какой смысл в нём сокрыт? Об этом рассказали в церкви

Новости Беларуси. Самый романтичный день в году – 14 февраля все влюбленные обмениваются валентинками и признаются в своих чувствах, а в магазинах любой товар с изображением сердца продается в два раза быстрее и, разумеется, дороже, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Коммерческий подход и глубокий смысл в сердечной календарной дате искала Юлия Мычка.

Чужой праздник очень быстро нашел отклики в наших сердцах. Мы ищем подарки, волнуемся и стараемся угодить всем, кого любим. И сегодня уже даже редко вспоминаем легенды, связанные с этим днем, а ведь в них не только про любовь. Праздник уже давно стал светским, сказали нам в православной церкви. И в нем более глубокий смысл.