Лукашенко и Путин проведут заседание Высшего госсовета Союзного государства

Вопросы белорусско-российского сотрудничества в центре внимания лидеров двух стран – Минск и Москва сверяют часы. Сегодня, 26 февраля, в российской столице пройдет заседание Высшего госсовета Союзного государства – важнейшее мероприятие политического года. Президенты Беларуси и России проведут встречу в Кремле, которая определит векторы развития двусторонних отношений на годы вперед, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В фокусе – не просто подведение промежуточных итогов, а стратегическое планирование. Также речь пойдет о конкретных, жизненно важных для граждан вещах. Стороны обсудят организацию трансграничного пригородного пассажирского сообщения, создание союзного комитета по стандартизации и качеству и не только. Отдельный блок посвящен гуманитарной повестке – присуждению премий в области литературы и искусства. На мероприятии рассмотрят и основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства до 2026 года. А также разработку проекта аналогичного документа на предстоящий период. Вместе с Президентами будут профильные министры двух стран. Они приложили немало усилий, чтобы найти компромиссы по всем важным для Союза вопросам.

Главной основой тесного сотрудничества союзников была и остается экономика. По итогам 2025 года взаимный товарооборот составил без малого 55 миллиардов долларов. За 30 лет с момента первых шагов на пути белорусско-российской интеграции этот показатель вырос в 8 раз. В последние годы все это в добавок еще и на фоне жесткого санкционного давления. Однако партнеры не только сохранили экономические связи, но и усилили курс на импортозамещение, делая ставку на собственные технологии и производство. Среди стратегических направлений сотрудничества особое место занимает и военная сфера. С учетом напряженной ситуации по периметру Союзного государства – вопросы безопасности выходят на первый план. Практически реализуется Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.

В декабре в Беларуси заступил на боевое дежурство ракетный комплекс «Орешник». Такой шаг Минска и Москвы ожидаемо вызвал критику на Западе, где его назвали эскалацией. Однако параллельно западные страны, прежде всего Польша, продолжали наращивать военный потенциал у границ Союзного государства, расширять инфраструктуру и проводить масштабные учения. В этих условиях размещение «Орешника» в Беларуси рассматривается как вынужденная и необходимая мера, направленная на укрепление безопасности Союзного государства.