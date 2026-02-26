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Проверка боевой готовности Вооружённых Сил Беларуси выходит на новый этап

26 февраля 2026 06:02
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Комплексная проверка боевой готовности Вооруженных Сил продолжает набирать обороты и выходит на новый этап. На полигонах и в полевых лагерях сейчас максимально приближенная к реальности обстановка – с четкими вводными, ограниченным временем на принятие решений и постоянной сменой задач, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проверка боевой готовности Вооружённых Сил Беларуси выходит на новый этап-2

Подразделения Западного оперативного командования уже совершили марш в назначенные районы. Военные колонны прошли десятки километров по сложным маршрутам, работая в условиях условного противодействия. На новых позициях личный состав развернул полевые пункты управления, организовал охрану и маскировку, приступил к выполнению учебно-боевых задач.

Идет работа с военнообязанными, призванными из запаса. Для них это возможность обновить и закрепить на практике навыки, которые могут понадобиться в любой момент. На огневых рубежах – стрельбы из штатного вооружения, отработка смены позиций, взаимодействие в отделениях. На тактических занятиях – действия в составе подразделений, ориентирование на местности, работа по сигналам командира.

Проверка боевой готовности Вооружённых Сил Беларуси выходит на новый этап-4

Необходимость, я так и понял. Читал СМИ тоже, что сейчас призывается большое количество людей. Опять же, навыки, вспомнить свои, потому что много кто давно не призывался. Молодость вспоминается. Вот 11 лет ровно прошло, тут сейчас вот призвали, очень много сослуживцев попризывали, тоже вместе тут пообщались, которых 11 лет не видел. Так переписывались, ну так в живую много с кем не общались. Тоже приятно, потому что очень хороший диалог, контакт поддерживали. Тоже приятно много кого видеть. Постреляли, как бы, все отлично. Вспомнили тоже свои навыки, как 11 лет уже автомат не держал, так сказать.

Проверка боевой готовности Вооружённых Сил Беларуси выходит на новый этап-6

Пытаемся им передать свой опыт. Выставляем выставление караулов, установление инженерно-оборонительных заграждений, ограждений, огневые точки, как правильно установить. Поэтому людей обучаем.

Инструкторы подчеркивают: главная цель проверки – не только оценить уровень подготовки, но и повысить слаженность, скорость реакции и способность действовать в быстро меняющейся обстановке. Все элементы – от маршей до стрельб – объединены в единую систему, которая позволяет максимально объективно оценить боеготовность. Учения продолжатся, и по мере выполнения задач масштабы проверки будут расширяться.

# Вооруженные силы Республики Беларусь

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