«Надо быть лучшими на своих платформах». Могут ли в Беларуси запретить соцсети?

Новости Беларуси. Третий этап переговоров России и Украины в Беларуси. Фейки в интернете – как отличить правду от лжи? Взгляд женщин на общественную и политическую жизнь. Актуальные темы обсудили вместе с экспертами в ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

Все у нас сейчас идет через соцсети. Может быть стоит запретить соцсети? Мы так долго стремились быть лучшими в Facebook, YouTube, мы начали покорять TikTok. И тут бах – TikTok в России отключили.

Ольга Шпилевская, директор представительства межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси:

Наша самая большая ошибка какая? Не надо стремиться быть лучшими на чужих платформах. Надо быть лучшими на своих платформах. Кирилл Казаков:

Их надо создать. Ольга Шпилевская:

Так мы и идем к тому, что у нас должно быть нечто свое. Не конкретно только белорусское, но то, что объединяет какую-то территорию, которая с нами и в ментальных, и каких-то других моментах сопоставима. Посмотрите, все вот эти глобальные вещи – глобальная система перевода денег SWIFT. Рубануть – все страдают. А зачем? Запрещать, конечно, можно и нужно – то, что вредит и плохо влияет, но в то же время нужно предлагать некую альтернативу.