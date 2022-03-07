«Надо быть лучшими на своих платформах». Могут ли в Беларуси запретить соцсети?
Новости Беларуси. Третий этап переговоров России и Украины в Беларуси. Фейки в интернете – как отличить правду от лжи? Взгляд женщин на общественную и политическую жизнь. Актуальные темы обсудили вместе с экспертами в ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Все у нас сейчас идет через соцсети. Может быть стоит запретить соцсети? Мы так долго стремились быть лучшими в Facebook, YouTube, мы начали покорять TikTok. И тут бах – TikTok в России отключили.
Ольга Шпилевская, директор представительства межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси:
Наша самая большая ошибка какая? Не надо стремиться быть лучшими на чужих платформах. Надо быть лучшими на своих платформах.
Кирилл Казаков:
Их надо создать.
Ольга Шпилевская:
Так мы и идем к тому, что у нас должно быть нечто свое. Не конкретно только белорусское, но то, что объединяет какую-то территорию, которая с нами и в ментальных, и каких-то других моментах сопоставима. Посмотрите, все вот эти глобальные вещи – глобальная система перевода денег SWIFT. Рубануть – все страдают. А зачем? Запрещать, конечно, можно и нужно – то, что вредит и плохо влияет, но в то же время нужно предлагать некую альтернативу.
Алена Сырова, СТВ:
Конечно, сейчас все завязаны, по сути, на одни и те же соцсети, мы настолько привыкли контактировать там. Понятно, что взглянуть друг другу в глаза и поговорить уже, наверное, даже сложнее.
Ольга Шпилевская:
Еще один важный момент – не только создавать. Очень важный момент – с самого раннего возраста, у нас дети не успевают встать на ноги и заговорить, они уже в планшете находят то, что им нужно. Нам это тоже нужно учитывать. Даже у маленьких детей нужно воспитывать культуру потребления информации. Для меня, например, как для информационщика – я бы в школе ввела такой предмет, потому что нужно учить детей мыслить аналитически. Чтобы они понимали, что любая информация подвергается сомнению, любую информацию необходимо проверять.
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