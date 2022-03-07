Доктор философских наук: обстоятельств для того, чтобы бежать из Беларуси, нет. Признак того, что нет широты мышления

Новости Беларуси. Третий этап переговоров России и Украины в Беларуси. Фейки в интернете – как отличить правду от лжи? Взгляд женщин на общественную и политическую жизнь. Актуальные темы обсудили вместе с экспертами в ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

У нас большинство людей высказались за новую Конституцию, мы этим гордимся, это адекватная история тому, что было в 2020 году, прошло 600 дней, и мы, в принципе, доказали, что мы за это воевали. Я сегодня у нашего политолога Александра Шпаковского вычитал такую интересную фразу: в европейской философии есть понятие «поколение морщинок» – это люди, которые родились в XXI веке, у которых появились морщины на лбу, но они не повзрослели. И вот он пишет, что такие люди в 2020-м, в апреле, сидели по квартирам, потом, когда случилась революция, вышли на площади, а сейчас они убегают. И вот паника убегания этих людей влияет на людей? Или нам нечего бояться, не все убегут?

Светлана Винокурова, первый проректор Белорусской государственной академии искусств, доктор философских наук, профессор:

Во-первых, я думаю, что не все убегают. Не думаю, что это какой-то такой массовый исход, что те, кто убегают, собираются 40 лет по пустыне бродить для того, чтобы возвратиться. Вот у вас здесь, в студии, прямо вот лозунги написаны: «Ведутся большие геоигры», «По всем фронтам». Я с этим согласна. И Беларусь, прямо и написано, эпицентром мира является. Я думаю, что мы чувствуем себя здесь спокойно в преддверии действительно праздника женского. Праздник ведь когда наступает? Когда будни заполнены трудом, трудностями, преодолением, завершаются этим праздником. Думаю, эти 600 дней, речь не идет о тех 500 днях, когда Ельцин обещал лечь на рельсы через 500 дней, 600 дней – понятно, что не вся история. История у нас сегодня, история современности – это большие риски. И в рискогенном обществе очень важна ответственность политической элиты. Поэтому кто хочет бежать, пусть бежит. Кирилл Казаков:

Но эти люди, которые бегут, они себя элитой называют, знаете, такие «лидеры общественных мнений» в Facebook, лучшие, успешные. На них была сделана ставка в августе 2020 года. Они пересидели и вдруг резко убегали. Мы несколько раз приводили такую фразу, что это была революция свадебных ведущих. Вот эти свадебные ведущие начинают сейчас убегать. И якобы у них лозунги: «Мы не убегаем, мы на время, пересидеть». Светлана Винокурова:

Понимаете, элита, если это слово употреблять, я уже как-то говорила в одном из своих интервью… Себя считать элитой можно, но вообще элитой называют, а не себя считает кто-то элитой. И чтобы носить такое имя, его надо заработать. Если у этих людей есть что-то за душой, если они просто бегущие по волнам, значит, ну что ж, пусть бегут. Поэтому это не элита, это люди, которые поддаются настроениям, которые имеют неустойчивую психику. И это понятно, потому что причин для такой неустойчивости более чем достаточно. Все-таки, мне кажется, даже не надо на этом заострять внимание. Кирилл Казаков:

Мне кажется, обстоятельств для того, чтобы бежать, тоже нет особо.