Доктор философских наук: обстоятельств для того, чтобы бежать из Беларуси, нет. Признак того, что нет широты мышления
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Кирилл Казаков, СТВ:
У нас большинство людей высказались за новую Конституцию, мы этим гордимся, это адекватная история тому, что было в 2020 году, прошло 600 дней, и мы, в принципе, доказали, что мы за это воевали. Я сегодня у нашего политолога Александра Шпаковского вычитал такую интересную фразу: в европейской философии есть понятие «поколение морщинок» – это люди, которые родились в XXI веке, у которых появились морщины на лбу, но они не повзрослели. И вот он пишет, что такие люди в 2020-м, в апреле, сидели по квартирам, потом, когда случилась революция, вышли на площади, а сейчас они убегают. И вот паника убегания этих людей влияет на людей? Или нам нечего бояться, не все убегут?
Светлана Винокурова, первый проректор Белорусской государственной академии искусств, доктор философских наук, профессор:
Во-первых, я думаю, что не все убегают. Не думаю, что это какой-то такой массовый исход, что те, кто убегают, собираются 40 лет по пустыне бродить для того, чтобы возвратиться. Вот у вас здесь, в студии, прямо вот лозунги написаны: «Ведутся большие геоигры», «По всем фронтам». Я с этим согласна. И Беларусь, прямо и написано, эпицентром мира является. Я думаю, что мы чувствуем себя здесь спокойно в преддверии действительно праздника женского. Праздник ведь когда наступает? Когда будни заполнены трудом, трудностями, преодолением, завершаются этим праздником. Думаю, эти 600 дней, речь не идет о тех 500 днях, когда Ельцин обещал лечь на рельсы через 500 дней, 600 дней – понятно, что не вся история. История у нас сегодня, история современности – это большие риски. И в рискогенном обществе очень важна ответственность политической элиты. Поэтому кто хочет бежать, пусть бежит.
Кирилл Казаков:
Но эти люди, которые бегут, они себя элитой называют, знаете, такие «лидеры общественных мнений» в Facebook, лучшие, успешные. На них была сделана ставка в августе 2020 года. Они пересидели и вдруг резко убегали. Мы несколько раз приводили такую фразу, что это была революция свадебных ведущих. Вот эти свадебные ведущие начинают сейчас убегать. И якобы у них лозунги: «Мы не убегаем, мы на время, пересидеть».
Светлана Винокурова:
Понимаете, элита, если это слово употреблять, я уже как-то говорила в одном из своих интервью… Себя считать элитой можно, но вообще элитой называют, а не себя считает кто-то элитой. И чтобы носить такое имя, его надо заработать. Если у этих людей есть что-то за душой, если они просто бегущие по волнам, значит, ну что ж, пусть бегут. Поэтому это не элита, это люди, которые поддаются настроениям, которые имеют неустойчивую психику. И это понятно, потому что причин для такой неустойчивости более чем достаточно. Все-таки, мне кажется, даже не надо на этом заострять внимание.
Кирилл Казаков:
Мне кажется, обстоятельств для того, чтобы бежать, тоже нет особо.
Светлана Винокурова:
Обстоятельств вовсе нет. Признак того, что нет широты мышления, нет взгляда на мир, нет возможности оценить и сравнить то, что делается вокруг нас, и то, что делается у нас. Это разные вещи. То, что делается у нас, чем завершается, вот к празднику мы подходим действительно с такими представлениями о нашей стране, мы приняли Основной закон, мы видим вот это единение вокруг. И одновременно мы тревожимся, потому что мы не живем в спокойном мире, мы не можем просто спокойно взирать на то, что делается вокруг нас. Страна, которая так потерпела во время Второй мировой войны, является одной их двух стран, которые пересматривают Нюрнбергский процесс, для которых это уже не закон. Я понимаю, американцы, на их территории не шла война, но Украина, бывшая советская республика, с такими высокими берегами, которые брали и советские войска, когда освобождали Украину. Столько людей в Бабьем Яру лежит. И прочие вещи. И сегодня все это пересмотрелось. А началось это не с Украины. Потому что само принятие Украиной даже этого решения о пересмотре Нюрнбергского процесса, на это никто не среагировал в мире. Ведь должны были международные организации встать на защиту того, что является возрождением нацизма. А сегодня у нас такое впечатление, что один Зеленский – нацист.
Алена Сырова, СТВ:
Сплошное лицемерие.
Светлана Винокурова:
Надо говорить о том, что делается вокруг, а вокруг делаются серьезные вещи.
Алена Сырова:
Про этих бежавших создается очередная картинка, попытки манипулировать, люди ведутся на одно и то же. На мой взгляд, у всех славянских народов единое качество – чувство сострадания. Мы всегда снимем последнюю рубашку, отдадим тому, кто страдает. На этом очень много манипулируют и фейков плодят.
Кирилл Казаков:
Пример того, сколько мы сейчас принимаем в Беларуси украинцев, которые бегут от войны сюда. Каждому будет оказана помощь, понятное дело.
Светлана Винокурова:
Я иногда говорю, есть разнообразие в природе, но есть и в обществе. Нельзя вообще огулом ценить ни нацию, ни народ, ни людей в целом. Представители разные есть, но я думаю, что разберутся. Скорее бы.
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