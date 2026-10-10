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Новости по тегу #Елена Турова

Премьера мультсериала «Волчок»: как создавалась картина и что ждет белорусскую анимацию в будущем?
10 октября 2026 12:54

Премьера мультсериала «Волчок»: как создавалась картина и что ждет белорусскую анимацию в будущем?

Добрые персонажи и увлекательные истории – побывали на киностудии «Беларусьфильм» и узнали, как создаются мультфильмы
08 октября 2025 14:00

Добрые персонажи и увлекательные истории – побывали на киностудии «Беларусьфильм» и узнали, как создаются мультфильмы

На секунду видео – 25 рисунков! Посмотрите, как создают белорусские мультфильмы
19 сентября 2025 11:25

На секунду видео – 25 рисунков! Посмотрите, как создают белорусские мультфильмы

Целевой набор под студию анимационных фильмов откроют в училище им. Глебова – режиссёр «Беларусьфильма»
20 августа 2025 17:47

Целевой набор под студию анимационных фильмов откроют в училище им. Глебова – режиссёр «Беларусьфильма»

«С детьми на понятном языке». Премьера мультфильма о государственных символах состоялась в Минске
27 февраля 2025 17:31

«С детьми на понятном языке». Премьера мультфильма о государственных символах состоялась в Минске

У белорусской анимации большое будущее! Елена Турова рассказала, как создавался мультфильм «Песня Сирин»
26 декабря 2024 09:13

У белорусской анимации большое будущее! Елена Турова рассказала, как создавался мультфильм «Песня Сирин»

Как санкции помогли наладить сотрудничество России и Беларуси в киносфере? Рассказали работники «Беларусьфильма»
24 апреля 2023 19:01

Как санкции помогли наладить сотрудничество России и Беларуси в киносфере? Рассказали работники «Беларусьфильма»

«Волосы на голове шевелятся». Вера Полякова-Макей о сценариях, которые ей приносят
24 апреля 2023 17:21

«Волосы на голове шевелятся». Вера Полякова-Макей о сценариях, которые ей приносят

«Были реальные очереди». Чем белорусские музеи могут удивить посетителей?
07 марта 2023 19:43

«Были реальные очереди». Чем белорусские музеи могут удивить посетителей?

Помогает государство. Как в Беларуси поддерживают мастеров народных промыслов?
07 марта 2023 19:33

Помогает государство. Как в Беларуси поддерживают мастеров народных промыслов?

«Военная тематика актуальна постоянно». Почему белорусские фильмы особенно популярны?
07 марта 2023 19:32

«Военная тематика актуальна постоянно». Почему белорусские фильмы особенно популярны?

Тяготеют к психологическому анализу. О чём хотят снимать молодые белорусские режиссёры?
07 марта 2023 19:26

Тяготеют к психологическому анализу. О чём хотят снимать молодые белорусские режиссёры?