Новости по тегу #Елена Турова

«Сказать, что это было супершоу, – это даже мало что сказать, потому что дети выходили в полном воодушевлении, в восторге».
Более 50 лет «Беларусьфильм» знакомит зрителей с добрыми персонажами и увлекательными историями. За каждым анимационным кино стоит большая творческая команда.
Погружение в воображаемый мир начинается с идеи. Именно она дает толчок к творческому процессу.
«Это факультет «Дизайн мультимедиа» . В следующем году обещали даже «Дизайн анимации», – рассказала Елена Турова.
Герои мультфильма – многодетная семья, в которой родители рассказывают детям о значении национальных символов и важных государственных дат.
Знаковым событием в белорусском мире кино стал недавно вышедший на экраны мультфильм «Песня Сирин», вдохновленный древнеславянскими мифами и фольклором.
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