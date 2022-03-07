«Минск-Арена» отыграла роль монреальского комплекса. Эти фильмы с кадрами из Минска вы точно смотрели

Минск как одна из самых красивых столиц постсоветского пространства часто появляется в кадре отечественных и зарубежных фильмов, рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси». Городские широкие проспекты и таинственные узкие улицы, исторический центр и современные здания вдохновляют и привлекают режиссеров со всего мира.

В 1970-е годы выходит много картин для детей. Например, «Приключения Буратино» 1975 года снимали в павильонах «Беларусьфильма». Одну из немногих сцен на открытом воздухе снимали под Минском у специально вырытого пруда: это была встреча Буратино и черепахи Тортиллы. Города мы здесь не увидим.

А вот в фильме «По секрету всему свету», снятому в 1976 году по мотивам «Денискиных рассказов» Виктора Драгунского, главного героя Дениса Кораблева мы встречаем и на тогда еще Ленинском проспекте, улице Веры Хоружей, на аттракционах в парке Челюскинцев. Лошицкий усадебно-парковый комплекс может похвастаться не только богатой историей, но и некоторой киноисторией. Здесь снимались некоторые эпизоды фильма «Кортик» режиссера Николая Калинина. Так, под домом Поликарпа Терентьева скрывается усадьба Любанских.

Елена Турова, режиссер, сценарист:

Один из культовых фильмов моего детства – это «Бронзовая птица». «Бронзовая птица» – это как раз та самая Лошицкая усадьба, мы потом и школьниками, и уже студентами туда ездили. Все еще в атмосфере этой «Бронзовой птицы» искали дом, смотрели, где же сидела эта знаковая птица, которая и запомнилась.

Антонина Карпилова, кандидат искусствоведения, кинокритик:

Этот парково-усадебный комплекс запечатлен многими кинематографистами. Там просто магия у места существует, легенды о призраках и так далее. Я, например, вспоминаю фильм, незаслуженно забытый, по рассказам Ивана Бунина, замечательного русского писателя, «Несрочная весна». Этот фильм снял режиссер Владимир Толкачиков, режиссер был тогда влюблен в свою жену, актрису. Магия бунинской прозы, озеро, гладь, сама обстановка Лошицкого парка просто сложились в эту тайну и мистику самого фильма, который сейчас обретает новую жизнь.

Минск 1980-х годов запечатлен в знаменитом фильме «Давай поженимся», снятом в 1982 году режиссером Александром Ефремовым. Актеры Юрий Назаров и Маргарита Терехова великолепно разыграли житейскую историю в киноленте. Мы видим улицы Минска, площадь Ленина, Комаровский рынок, кинотеатр «Москва», а также вид на Верхний город. Герои пробегают под мостом по автомобильной дороге, что в настоящее время сложно представить из-за плотности движения.

Сериал «Каменская», который основан на детективах российской писательницы Александры Марининой, практически весь был снят в Минске. Наталья Агафонова, кандидат искусствоведения, киновед, доцент:

Детективный сериал, это был еще 1999 год, шесть сезонов они отсняли, в 2011-м вышел шестой сезон. И по российскому телеканалу этот сериал демонстрировался, минчане узнавали свои дворы, парки, но это были совершенно для нас расхожие места. Очень любят они возле парка Горького, на мосту, на Свислочи снимать, что-нибудь возле ГУМа. И микрорайоны, дворики.

Антонина Карпилова:

Мы, конечно, сразу вспоминаем «Стиляги», где ГУМ и часть возле ГУМа отыграли роль Тверской улицы. Тогда она называлась улица Горького, в 1950-е годы в Москве. По этому московскому Бродвею, а у нас это был минский Бродвей, как раз и дефилировали молодые люди под названием стиляги.

Фильм «Стиляги» режиссера Валерия Тодоровского, вышедший на экраны в 2008 году, повествует про обычного советского парня, который нашел себя среди стиляг. Это была молодежь 1950-х годов, которая увлекалась американским образом жизни, любила яркую одежду и слушала джаз. Кассовые сборы фильма составили почти 17 миллионов долларов. Но ведь немногие могут узнать в фильме улицы белорусской столицы.

Наталья Агафонова:

Мы же с вами понимаем, что действие-то происходит в Москве, а в Минске были отсняты несколько локаций. В том числе знаменитый фасад здания ГУМа, любимое место в районе парка Горького. Но эти локации работали, ведь работают в фильме совершенно не как Минск, а как пространство тогдашней Москвы, в которой разворачиваются события. Центр белорусской столицы застраивался после войны в стиле «сталинский ампир». И так как приключения героев происходили в 1950-е годы, стиляги выглядели в белорусских интерьерах весьма органично. Антонина Карпилова:

Российские режиссеры так и называют это – заповедник 1950-1970-х годов. То есть они видят здесь очень яркую, колоритную фактуру для ретрофильмов.