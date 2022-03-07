«Минск-Арена» отыграла роль монреальского комплекса. Эти фильмы с кадрами из Минска вы точно смотрели
Минск как одна из самых красивых столиц постсоветского пространства часто появляется в кадре отечественных и зарубежных фильмов, рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси». Городские широкие проспекты и таинственные узкие улицы, исторический центр и современные здания вдохновляют и привлекают режиссеров со всего мира.
В 1970-е годы выходит много картин для детей. Например, «Приключения Буратино» 1975 года снимали в павильонах «Беларусьфильма». Одну из немногих сцен на открытом воздухе снимали под Минском у специально вырытого пруда: это была встреча Буратино и черепахи Тортиллы. Города мы здесь не увидим.
А вот в фильме «По секрету всему свету», снятому в 1976 году по мотивам «Денискиных рассказов» Виктора Драгунского, главного героя Дениса Кораблева мы встречаем и на тогда еще Ленинском проспекте, улице Веры Хоружей, на аттракционах в парке Челюскинцев.
Лошицкий усадебно-парковый комплекс может похвастаться не только богатой историей, но и некоторой киноисторией. Здесь снимались некоторые эпизоды фильма «Кортик» режиссера Николая Калинина. Так, под домом Поликарпа Терентьева скрывается усадьба Любанских.
Елена Турова, режиссер, сценарист:
Один из культовых фильмов моего детства – это «Бронзовая птица». «Бронзовая птица» – это как раз та самая Лошицкая усадьба, мы потом и школьниками, и уже студентами туда ездили. Все еще в атмосфере этой «Бронзовой птицы» искали дом, смотрели, где же сидела эта знаковая птица, которая и запомнилась.
Антонина Карпилова, кандидат искусствоведения, кинокритик:
Этот парково-усадебный комплекс запечатлен многими кинематографистами. Там просто магия у места существует, легенды о призраках и так далее. Я, например, вспоминаю фильм, незаслуженно забытый, по рассказам Ивана Бунина, замечательного русского писателя, «Несрочная весна». Этот фильм снял режиссер Владимир Толкачиков, режиссер был тогда влюблен в свою жену, актрису. Магия бунинской прозы, озеро, гладь, сама обстановка Лошицкого парка просто сложились в эту тайну и мистику самого фильма, который сейчас обретает новую жизнь.
Минск 1980-х годов запечатлен в знаменитом фильме «Давай поженимся», снятом в 1982 году режиссером Александром Ефремовым. Актеры Юрий Назаров и Маргарита Терехова великолепно разыграли житейскую историю в киноленте. Мы видим улицы Минска, площадь Ленина, Комаровский рынок, кинотеатр «Москва», а также вид на Верхний город. Герои пробегают под мостом по автомобильной дороге, что в настоящее время сложно представить из-за плотности движения.
Сериал «Каменская», который основан на детективах российской писательницы Александры Марининой, практически весь был снят в Минске.
Наталья Агафонова, кандидат искусствоведения, киновед, доцент:
Детективный сериал, это был еще 1999 год, шесть сезонов они отсняли, в 2011-м вышел шестой сезон. И по российскому телеканалу этот сериал демонстрировался, минчане узнавали свои дворы, парки, но это были совершенно для нас расхожие места. Очень любят они возле парка Горького, на мосту, на Свислочи снимать, что-нибудь возле ГУМа. И микрорайоны, дворики.
Антонина Карпилова:
Мы, конечно, сразу вспоминаем «Стиляги», где ГУМ и часть возле ГУМа отыграли роль Тверской улицы. Тогда она называлась улица Горького, в 1950-е годы в Москве. По этому московскому Бродвею, а у нас это был минский Бродвей, как раз и дефилировали молодые люди под названием стиляги.
Фильм «Стиляги» режиссера Валерия Тодоровского, вышедший на экраны в 2008 году, повествует про обычного советского парня, который нашел себя среди стиляг. Это была молодежь 1950-х годов, которая увлекалась американским образом жизни, любила яркую одежду и слушала джаз. Кассовые сборы фильма составили почти 17 миллионов долларов. Но ведь немногие могут узнать в фильме улицы белорусской столицы.
Наталья Агафонова:
Мы же с вами понимаем, что действие-то происходит в Москве, а в Минске были отсняты несколько локаций. В том числе знаменитый фасад здания ГУМа, любимое место в районе парка Горького. Но эти локации работали, ведь работают в фильме совершенно не как Минск, а как пространство тогдашней Москвы, в которой разворачиваются события.
Центр белорусской столицы застраивался после войны в стиле «сталинский ампир». И так как приключения героев происходили в 1950-е годы, стиляги выглядели в белорусских интерьерах весьма органично.
Антонина Карпилова:
Российские режиссеры так и называют это – заповедник 1950-1970-х годов. То есть они видят здесь очень яркую, колоритную фактуру для ретрофильмов.
Елена Турова:
Я как сейчас вспоминаю, в моем первом игровом фильме «Новогодние приключения в июле» есть эпизод, где дети в виртуальной стране, они в цирке. Их заряжают в пушку, и ими выстреливают. Они летят, приземляются где-то на Луну. Так вот эта пушка еще была мной обнаружена в фильме «Стиляги». Там есть эпизод ближе к концу, когда комсомольцы приходят и обстригают волосы героине Акиньшиной Пользе. В это время они находятся в цирке, и там я вижу, стоит эта наша пушечка, синенькая с красненьким, которую мы честно красили. Видимо, просто ее некуда было складировать, она, наверное, там и осталась на сохранении. Такие приветы, можно сказать, из прошлого.
Список кинолент, где запечатлена белорусская столица в разные эпохи, обширный. «Не хочу жениться», «Вокзал», «Личные счеты», «Зал ожидания», «Возвращение Мухтара», «Поводырь», «Рифмуется с любовью», «Между жизнью и смертью», «Ускоренная помощь» и многие другие фильмы сохранили в своих кадрах город Минск – всегда разный, но такой родной и теплый.
Елена Турова:
Часть «Сватов» снималась, какой-то сезон. Я знаю, что здесь фанаты ловили, можно сказать, своих кумиров.
Антонина Карпилова:
«Минск-Арена» – этот комплекс засветился в легендарном российском фильме «Легенда № 17», где он отыграл, по сути, роль монреальского комплекса. Этот фильм рассказывает о судьбе гениального хоккеиста Валерия Харламова.
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