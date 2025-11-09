Разбудить провинцию – подводим итоги поездки Президента на Полесье
В Беларуси отметили 7 Ноября. Праздник хорошо известный, но переосмысленный. Для нас это своеобразная красная линия, чтобы подвести итоги и завершить начатое, что могло не иметь ни начала, ни конца, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Тот же проект в Мозыре. Самый большой автомобильный мост в Беларуси стоял без ремонта 65 лет. А взялись за работу и завершили в срок. Тем более ожидали, что на открытие приедет глава государства. Это придавало работе и качество, и ускорение.
И так везде. Кроме моста, Президент оценил ситуацию в Мозырском районе, поговорил с пулом руководителей и с местными жителями. В Беларуси будут строить мосты, дороги, жилье и в целом поддерживать социальный сектор. Но и людям нельзя надеяться только на государство, читай, на Президента.
Сегодня ситуация непростая и в экономике, и в политике. А потому важно работать и зарабатывать. Главное – брать и делать, а не ждать, пока приедет Лукашенко и все решит. Если нужно, государство, конечно, подставит плечо. Но и от работы на местах зависит, если не все, то многое.
Река истории неоднократно разделяла наших предков по разным берегам. Разделы Речи Посполитой и ураганные перемены в начале XX века кромсали не только наши земли, но и наше мировоззрение. На стыке цивилизации это очень легко делать. Современная белорусская государственность – это время наведения мостов во всех смыслах.
Лукашенко: украинцы – это очень трудолюбивые люди, понимающие нас и разговаривающие на одном языке. Подробности.
Открытие моста вместе с определенным символизмом несет вполне конкретные посылы. Речь про развитие всех регионов страны. Поэтому в длинные выходные для белорусов Президент провел рабочую поездку на Полесье. Первому не до выходных. Время такое.
Лукашенко в Мозыре: дайте мне экономику – мосты, дороги, молоко, мясо. Подробности.
Эта поездка – очередная встряска для регионов, теперь южных. Разбудить провинцию. Один из показателей развития страны – сеть дорог. Качественные трассы – бренд Беларуси. Его надо сохранить для удобства белорусов и остаться знаковым и значимым участком в трансграничных коридорах Север – Юг.
Лукашенко: нам нужна дорога, чтобы выйти на Черное море. Подробности.
Если за уходящую пятилетку в стране отремонтировали и реконструировали дороги разного значения протяженностью почти в 18 тысяч километров, то на будущие 5 лет запланировано еще 25 тысяч. Это практически в 1,5 раза больше. Но белорусский путь это еще и разумная экономика.
Лукашенко обозначил критерии строительства дорог в сельской местности.
Уважение к прошлому – черта белорусской государственности, одобренная обществом. Теперь нам надо научиться любить свое, настоящее.
«Умрите, но людям зарплату заплатите!» – Президент предупредил начальников.
Откровенный, как всегда, диалог с людьми с чистым сердцем и устремлениями. Мирная Беларусь может быть родным домом для соседей, оказавшихся в беде. Это не только отсыл к общему советскому прошлому, но куда более глубоководным историческим процессам. Мы часто были разам. Но мы выстояли благодаря крепкой власти и ее разумным решениям, порой не громким, но очень правильным.
На следующий день после посещения Мозыря первый работал в Житковичах, типичном полесском райцентре. В центре внимания небольшое предприятие, которое может стать драйвером роста целого региона.
Лукашенко оценил развитие Гомельской области и работу руководства региона.
Сейчас нет мелочных дел. Резервы даже в малом. В землях, вовлеченных в севооборот, и вовремя поднятой зяби и рачительном использовании государственных средств. Теперь даже для каждого комбайна будут искать ответственного механизатора. Это и есть жить по-хозяйски.
Лукашенко рассказал о «кадровом голоде» в сельском хозяйстве.
7 Ноября в нашей стране – день открытий мостов, дорог и объектов соцкультбыта, созидательного труда. Опоры созданы, и мосты белорусского пути наведены. Они являются маяком в нынешнее самое темное геополитическое время.