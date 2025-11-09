Разбудить провинцию – подводим итоги поездки Президента на Полесье

В Беларуси отметили 7 Ноября. Праздник хорошо известный, но переосмысленный. Для нас это своеобразная красная линия, чтобы подвести итоги и завершить начатое, что могло не иметь ни начала, ни конца, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Тот же проект в Мозыре. Самый большой автомобильный мост в Беларуси стоял без ремонта 65 лет. А взялись за работу и завершили в срок. Тем более ожидали, что на открытие приедет глава государства. Это придавало работе и качество, и ускорение.

И так везде. Кроме моста, Президент оценил ситуацию в Мозырском районе, поговорил с пулом руководителей и с местными жителями. В Беларуси будут строить мосты, дороги, жилье и в целом поддерживать социальный сектор. Но и людям нельзя надеяться только на государство, читай, на Президента.

Сегодня ситуация непростая и в экономике, и в политике. А потому важно работать и зарабатывать. Главное – брать и делать, а не ждать, пока приедет Лукашенко и все решит. Если нужно, государство, конечно, подставит плечо. Но и от работы на местах зависит, если не все, то многое.