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Женский форум ШОС стартовал в Бишкеке

26 июня 2026 14:48
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Созидательная сила и лидерство. В Бишкеке стартовал женский форум Шанхайской организации сотрудничества. Представительницы стран – участниц объединения собрались, чтобы обсудить роль женщин в общественно-политической и экономической жизни, а также создание новых возможностей для их участия в устойчивом развитии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Женский форум ШОС стартовал в Бишкеке-2

Форум объединил представителей профильных государственных органов, международных институтов, гражданского сектора, а также ведущих экспертов, женщин-предпринимателей и лидеров региональных движений. 

Особое внимание эксперты уделят созданию условий для развития женского бизнеса. Деловые леди поделятся лучшими практиками и новыми стратегиями. Итоги дискуссий станут основой для совместных проектов на пространстве Шанхайской организации сотрудничества.

Женский форум ШОС стартовал в Бишкеке-4

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:
Страны ШОС – это 3,5 миллиарда человек, 65 % Евразии. И большую половину из 3,5 миллиарда составляют женщины. Чтобы организация развивалась успешно, важно обращать внимание на женщин-лидеров. Важно понимать и чувствовать, что волнует женщин. Да, безусловно, мы разные. У нас разные традиции, разное экономическое развитие, но много вопросов, которые мы должны решать нашими женскими организациями.

Развитие женского потенциала признано необходимым условием для устойчивого развития стран – участниц ШОС. Укрепляя партнерство, государства объединяют усилия для реализации инициатив, которые напрямую влияют на качество жизни. 

# Ольга Шпилевская # Белоруский союз женщин # Международное сотрудничество

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